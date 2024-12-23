أبو عبيدة: العدو يخفي خسائره الحقيقية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام ان بطولات مجاهدينا وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم.
وأضاف "العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظا على صورة جيشه".
وبين أن الإبادة والتطهير العرقي شمال القطاع يستهدفان المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح الجيش الصهيوني.
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