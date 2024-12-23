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أبو عبيدة: العدو يخفي خسائره الحقيقية

12/23/2024 3:13:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام ان بطولات مجاهدينا وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم.


وأضاف "العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظا على صورة جيشه".


وبين أن الإبادة والتطهير العرقي شمال القطاع يستهدفان المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح الجيش الصهيوني.

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