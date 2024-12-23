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زراعة عجلون تحرر 22 مخالفة لنقل سماد عضوي غير معالج

12/23/2024 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة محافظة عجلون رامي العدوان، إن كوادر المديرية بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة حررت 22 ضبطًا لنقل سماد غير معالج خارج المحافظة، وضبطت 29 طنًا منه.
وأضاف الاثنين، أن استخدام السماد العضوي غير المعالج يشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا لما يسببه من انتشار الذباب والروائح الكريهة وتلوث الهواء، إضافة إلى تأثيراته السلبية على القطاع السياحي، كما يؤدي إلى ارتفاع حرارة التربة وزيادة ملوحتها، وانتشار الآفات الضارة والأمراض النباتية، ما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي.








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