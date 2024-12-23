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شركة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي على خدماتها الرقمية

12/23/2024 3:13:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت شركة توزيع الكهرباء، إنها تسعى لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدماتها الرقمية،, ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعطال الشبكات الكهربائية، وتحليل البيانات التشغيلية لتحسين كفاءة توزيع الطاقة، وإدارة استهلاك الطاقة بشكل أكثر ذكاءً.
وبحسب بيان للشركة الاثنين، تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مراقبة أنظمة الطاقة في الوقت الفعلي، ما يسهم في تقليل الفاقد الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.
وحثت الشركة موظفي إدارة تكنولوجيا المعلومات فيها على الالتحاق بهذه الدورات، بهدف تأهيلهم لاستخدام أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويطور الخدمات المقدمة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ) لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية للعاملين في القطاعات المختلفة ودعم التحول الرقمي في المملكة, والبرنامج يمثل جزءاً من رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين الموارد البشرية الوطنية من الاستفادة من التطورات التكنولوجية العالمية.
وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نظمت بالتعاون مع أمازون ويب سيرفسز، دورتي الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعطال الشبكات الكهربائية، وإدارة استهلاك الطاقة بشكل أكثر ذكاءً.
وأكدت الشركة في بيانها، أن التعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي وشركة توزيع الكهرباء يمثل نموذجاً متميزاً للشراكات الفاعلة التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي المستدام، من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات ودعم استدامة قطاع الطاقة في المملكة.








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