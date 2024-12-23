الصفدي يطلع وزراء الخارجية العرب على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالات هاتفية مع نظرائه وزراء الخارجية العرب وأمين عام الجامعة العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية حول سوريا والتي كانت اجتمعت في العقبة الأسبوع الماضي لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.وأطلع الصفدي نظراءه على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في دمشق اليوم.



وأكد الصفدي أن المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وصريحة وعكست الحرص المشترك على التعاون في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية التي يمر بها الشعب السوري الشقيق وصولاً إلى إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وأمنها واستقرارها وسيادتها، ويحميها من الفوضى، ويخلصها من الإرهاب، ويهيء ظروف العودة الطوعية للاجئين، ويحفظ حقوق الشعب السوري بكل مكوناته عبر عملية سياسية سورية سورية جامعة شاملة يتمثل فيها كل مكونات الشعب السوري.

وجاءت الاتصالات في إطار عملية التنسيق والتشاور إزاء تطورات الأوضاع في سوريا وتكريساً لموقف عربي موحد في دعم الشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة الانتقالية لمساعدته على بناء المستقبل الذي يلبي كل حقوقه وطموحاته.



فقد اتصل الصفدي مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، ووزير خارجية الجمهورية اللبنانية عبدالله بوحبيب، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية د. بدر عبد العاطي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



كما وضع الصفدي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية لاطلاعه في صورة محادثاته مع الشرع.



واتصل الصفدي أيضاً بوزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، بحثا خلاله التطورات في سوريا ونتائج المحادثات التي كانا أجرياها مع الشرع.