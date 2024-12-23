ايران وروسيا تؤكدان ضرورة استكمال ممر (الشمال جنوب) للشحن البري بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 23 – 12 (كونا) -- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي سافيليف اليوم الاثنين ضرورة الإسراع في استكمال ممر (الشمال – جنوب) للشحن البري بين البلدين.
وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن بزشكيان بحث خلال استقباله سافيليف سبل توسيع العلاقات بين البلدين واستكمال ممر (الشمال – جنوب) لنقل السلع عبر سكك الحديد داخل الأراضي الإيرانية والروسية.
وقال بزشكيان إن طهران مصممة على تنفيذ خط سكك الحديد بين مدينتي (رشت – أستارا) في إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
من جانبه أكد سافيليف إرادة موسكو لتنفيذ اتفاقية الربط السككي بين البلدين قائلا إن "الجانب الروسي رصد خط الائتمان اللازم لهذا المشروع وهو يريد من طهران تنفيذ الاتفاق".
وأوضح سافيليف أن "روسيا وأذربيجان اتفقتا على تحديث مسار سكك الحديد داخل أراضيهما وعلى إيران اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديث السكك الواقعة داخل أراضيها".
ووجه سافيليف دعوة للرئيس الإيراني لزيارة موسكو مطلع العام الجديد بغية مواصلة المحادثات ومتابعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
ويعتبر ممر الشحن البري (شمال – جنوب) مسار متعدد الوسائط من سان بطرسبرغ إلى ميناء مومباي في الهند بطول يبلغ 2ر7 آلاف كيلومتر ويمر عبر إيران.
ويعتبر الممر مسارا بديلا لطريق الملاحة البحري الذي يربط بين أوروبا والدول الخليجية والمحيط الهندي عبر قناة السويس ويتضمن (شمال – جنوب) 3 مسارات شحن دولية يمر أحد مساراته عبر بحر قزوين (باستخدام سكك الحديد والموانئ) ومسارين بريين باتجاه الغرب والشرق. (النهاية)
م و / م ع ح ع
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