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ايران وروسيا تؤكدان ضرورة استكمال ممر (الشمال جنوب) للشحن البري بين البلدين

12/23/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 23 – 12 (كونا) -- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي سافيليف اليوم الاثنين ضرورة الإسراع في استكمال ممر (الشمال – جنوب) للشحن البري بين البلدين.
وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن بزشكيان بحث خلال استقباله سافيليف سبل توسيع العلاقات بين البلدين واستكمال ممر (الشمال – جنوب) لنقل السلع عبر سكك الحديد داخل الأراضي الإيرانية والروسية.
وقال بزشكيان إن طهران مصممة على تنفيذ خط سكك الحديد بين مدينتي (رشت – أستارا) في إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
من جانبه أكد سافيليف إرادة موسكو لتنفيذ اتفاقية الربط السككي بين البلدين قائلا إن "الجانب الروسي رصد خط الائتمان اللازم لهذا المشروع وهو يريد من طهران تنفيذ الاتفاق".
وأوضح سافيليف أن "روسيا وأذربيجان اتفقتا على تحديث مسار سكك الحديد داخل أراضيهما وعلى إيران اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديث السكك الواقعة داخل أراضيها".
ووجه سافيليف دعوة للرئيس الإيراني لزيارة موسكو مطلع العام الجديد بغية مواصلة المحادثات ومتابعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
ويعتبر ممر الشحن البري (شمال – جنوب) مسار متعدد الوسائط من سان بطرسبرغ إلى ميناء مومباي في الهند بطول يبلغ 2ر7 آلاف كيلومتر ويمر عبر إيران.
ويعتبر الممر مسارا بديلا لطريق الملاحة البحري الذي يربط بين أوروبا والدول الخليجية والمحيط الهندي عبر قناة السويس ويتضمن (شمال – جنوب) 3 مسارات شحن دولية يمر أحد مساراته عبر بحر قزوين (باستخدام سكك الحديد والموانئ) ومسارين بريين باتجاه الغرب والشرق. (النهاية)

م و / م ع ح ع




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