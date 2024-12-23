الولايات المتحدة وموريشيوس تؤكدان أهمية توسيع التعاون الأمني الثنائي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 23 - 12 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة وموريشيوس اليوم الاثنين أهمية توسيع التعاون الأمني الثنائي في منطقة المحيط الهندي وشددتا على "تعزيز العلاقات الاقتصادية" بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين وزير
الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن ورئيس وزراء جمهورية موريشيوس نافينشاندرا رامغولام المنتخب لولاية رابعة بحثا خلاله أهمية توسيع التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدولة التي تضم مجموعة من الجزر الواقعة في وسط المحيط الهندي.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على تطلع الولايات المتحدة إلى "شراكة قوية مع الحكومة الجديدة في موريشيوس".
ورحبت واشنطن في أكتوبر الماضي بما وصفته آنذاك بأنه "اتفاق تاريخي" توصلت إليه بريطانيا وموريشيوس بشأن وضع أرخبيل (شاغوس) باعتباره "نصر للدبلوماسية بين شريكين للولايات المتحدة بعد أكثر من 12 جولة من المحادثات".
وأشارت إلى أن الاتفاق "سيضمن مستقبل مرفقنا العسكري المشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا في (دييغو غارسيا) والذي يلعب دورا حيويا في الجهود الأمريكية لإرساء الأمن الإقليمي والعالمي والاستجابة للأزمات ومواجهة بعض أكثر التهديدات الأمنية تحديا في عصرنا".
وجاء ذلك تعليقا على إصدار حكومتي بريطانيا وموريشيوس إعلانا مشتركا اعترفت لندن فيه بسيادة الجزيرة على أرخبيل (شاغوس) على أن يتم "تفويض بريطانيا بممارسة حقوق سيادية" في كبرى جزره (دييغو غارسيا) حيث تقع القاعدة البريطانية الأمريكية المشتركة "لضمان استمرار تشغيلها" وذلك "لفترة مبدئية مدتها 99 عاما".
وبدأ النزاع على أرخبيل جزر (شاغوس) قبل نحو ستة عقود بقرار أصدرته بريطانيا في عام 1965 قضى بفصل جزيرة (موريشيوس) عن الأرخبيل وإقامة قاعدة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في كبرى جزره دييغو غارسيا.
وحصلت جزيرة موريشيوس على استقلالها في عام 1968 ومنذ عام 1975 قامت بمبادرات قضائية عديدة لاستعادة جزر (شاغوس).
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019 "قرارا غير ملزم" أمهل لندن ستة أشهر لتسليم جزيرة موريشيوس أرخبيل (شاغوس).
وبدأت المفاوضات بشأن سيادة موريشيوس على الأرخبيل في نهاية عام 2022 مع حكومة المحافظين التي كانت تتولى السلطة آنذاك في بريطانيا.
وتكتسب موريشيوس أهمية متزايدة للولايات المتحدة بحكم موقعها الجغرافي في منطقة المحيطين الهندي والهادىء. (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
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