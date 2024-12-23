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الولايات المتحدة وموريشيوس تؤكدان أهمية توسيع التعاون الأمني الثنائي

12/23/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 12 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة وموريشيوس اليوم الاثنين أهمية توسيع التعاون الأمني الثنائي في منطقة المحيط الهندي وشددتا على "تعزيز العلاقات الاقتصادية" بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن ورئيس وزراء جمهورية موريشيوس نافينشاندرا رامغولام المنتخب لولاية رابعة بحثا خلاله أهمية توسيع التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدولة التي تضم مجموعة من الجزر الواقعة في وسط المحيط الهندي.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على تطلع الولايات المتحدة إلى "شراكة قوية مع الحكومة الجديدة في موريشيوس".
ورحبت واشنطن في أكتوبر الماضي بما وصفته آنذاك بأنه "اتفاق تاريخي" توصلت إليه بريطانيا وموريشيوس بشأن وضع أرخبيل (شاغوس) باعتباره "نصر للدبلوماسية بين شريكين للولايات المتحدة بعد أكثر من 12 جولة من المحادثات".
وأشارت إلى أن الاتفاق "سيضمن مستقبل مرفقنا العسكري المشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا في (دييغو غارسيا) والذي يلعب دورا حيويا في الجهود الأمريكية لإرساء الأمن الإقليمي والعالمي والاستجابة للأزمات ومواجهة بعض أكثر التهديدات الأمنية تحديا في عصرنا".
وجاء ذلك تعليقا على إصدار حكومتي بريطانيا وموريشيوس إعلانا مشتركا اعترفت لندن فيه بسيادة الجزيرة على أرخبيل (شاغوس) على أن يتم "تفويض بريطانيا بممارسة حقوق سيادية" في كبرى جزره (دييغو غارسيا) حيث تقع القاعدة البريطانية الأمريكية المشتركة "لضمان استمرار تشغيلها" وذلك "لفترة مبدئية مدتها 99 عاما".
وبدأ النزاع على أرخبيل جزر (شاغوس) قبل نحو ستة عقود بقرار أصدرته بريطانيا في عام 1965 قضى بفصل جزيرة (موريشيوس) عن الأرخبيل وإقامة قاعدة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في كبرى جزره دييغو غارسيا.
وحصلت جزيرة موريشيوس على استقلالها في عام 1968 ومنذ عام 1975 قامت بمبادرات قضائية عديدة لاستعادة جزر (شاغوس).
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019 "قرارا غير ملزم" أمهل لندن ستة أشهر لتسليم جزيرة موريشيوس أرخبيل (شاغوس).
وبدأت المفاوضات بشأن سيادة موريشيوس على الأرخبيل في نهاية عام 2022 مع حكومة المحافظين التي كانت تتولى السلطة آنذاك في بريطانيا.
وتكتسب موريشيوس أهمية متزايدة للولايات المتحدة بحكم موقعها الجغرافي في منطقة المحيطين الهندي والهادىء. (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع



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