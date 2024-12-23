وزير الشباب الكويتي: ملتقى (ديوان الخليج) منصة للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار والخبرات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) عبدالرحمن المطيري اليوم الإثنين أن ملتقى
ديوان الخليج شكل منصة مهمة للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار والخبرات بين الشباب الخليجي بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المطيري خلال اختتام فعاليات الملتقى الذي استمر أربعة أيام بمناسبة تنظيم البلاد بطولة (خليجي زين 26) التي تحظى برعاية أميرية سامية.
وثمن عاليا رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لهذا التجمع الرياضي الخليجي ودعم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظهما الله.
وأكد أن مشاركة أكثر من 120 متحدثا في الملتقى وتقديمهم لتجاربهم المميزة من خلال حلقات نقاشية وورش عمل وعروض تقديمية يثبت أن الحوار وتبادل الأفكار يمكن أن يكونا أساسا لبناء مستقبل أفضل لشبابنا وأوطاننا.
ولفت الوزير المطيري إلى أن وجود الأشقاء من دول الخليج في الكويت لمشاركتها نجاحها في تنظيم (خليجي زين 26) هو مصدر اعتزاز كبير وتأكيد على قوة الروابط التي تجمع شعوبنا الخليجية.
وأوضح أن هذه التجربة الناجحة تشجع على مواصلة تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تجمع الشباب الخليجي على المحبة والإخاء والتعاون وتسهم في تمكينهم وتنميهم منوها بالأنشطة المميزة التي تضمنها الملتقى.
وأشاد الوزير المطيري بالجهود المخلصة للشباب الكويتي من (ديوان هارفارد) القائمين على هذا الملتقى إذ تعد هذه الجهود ركيزة أساسية لإنجاح أي عمل وطني متقدما بالشكر العميق لجميع الجهات والهيئات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الكبير.
وقام الوزير المطيري بجولة تفقدية للقاعات وورش العمل والندوات ومعرض الرسم وديوان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ودار الآثار الإسلامية والتي جرت بالملتقى في اليوم الختامي كما تابع عرضا رياضيا قدمه أطفال من ذوي الاحتياجات من نادي وربة للمعاقين.(النهاية)
ف ش ا
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