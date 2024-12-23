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وزير الشباب الكويتي: ملتقى (ديوان الخليج) منصة للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار والخبرات

12/23/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 12 (كونا) -- أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) عبدالرحمن المطيري اليوم الإثنين أن ملتقى ديوان الخليج شكل منصة مهمة للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار والخبرات بين الشباب الخليجي بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المطيري خلال اختتام فعاليات الملتقى الذي استمر أربعة أيام بمناسبة تنظيم البلاد بطولة (خليجي زين 26) التي تحظى برعاية أميرية سامية.
وثمن عاليا رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لهذا التجمع الرياضي الخليجي ودعم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظهما الله.
وأكد أن مشاركة أكثر من 120 متحدثا في الملتقى وتقديمهم لتجاربهم المميزة من خلال حلقات نقاشية وورش عمل وعروض تقديمية يثبت أن الحوار وتبادل الأفكار يمكن أن يكونا أساسا لبناء مستقبل أفضل لشبابنا وأوطاننا.
ولفت الوزير المطيري إلى أن وجود الأشقاء من دول الخليج في الكويت لمشاركتها نجاحها في تنظيم (خليجي زين 26) هو مصدر اعتزاز كبير وتأكيد على قوة الروابط التي تجمع شعوبنا الخليجية.
وأوضح أن هذه التجربة الناجحة تشجع على مواصلة تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تجمع الشباب الخليجي على المحبة والإخاء والتعاون وتسهم في تمكينهم وتنميهم منوها بالأنشطة المميزة التي تضمنها الملتقى.
وأشاد الوزير المطيري بالجهود المخلصة للشباب الكويتي من (ديوان هارفارد) القائمين على هذا الملتقى إذ تعد هذه الجهود ركيزة أساسية لإنجاح أي عمل وطني متقدما بالشكر العميق لجميع الجهات والهيئات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الكبير.
وقام الوزير المطيري بجولة تفقدية للقاعات وورش العمل والندوات ومعرض الرسم وديوان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ودار الآثار الإسلامية والتي جرت بالملتقى في اليوم الختامي كما تابع عرضا رياضيا قدمه أطفال من ذوي الاحتياجات من نادي وربة للمعاقين.(النهاية)

ف ش ا


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