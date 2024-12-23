النادي العربي وجمعية الكاريكاتير ينظمان معرض كاريكاتير تزامنا مع بطولة (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من شهد كمال
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- احتضن النادي العربي اليوم الإثنين معرض
الكاريكاتير الخاص ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) والذي ينظمه بالتعاون مع جمعية الكاريكاتير الكويتية بمشاركة أكثر من 40 فنانا من نخبة فناني الكاريكاتير في دول الخليج العربي واليمن والعراق.
وعبر راعي المعرض رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته بتواجده في هذا المعرض الذي يقدم لوحات مبهرة ورسم جميل لفنانين من جميع الدول المشاركة في البطولة المستمرة حتى 3 يناير المقبل.
بدوره قال رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب لـ(كونا) إن المعرض يستمر ثلاثة أيام مؤكدا حرص (الجمعية) على التعاون مع جميع القطاعات ومنها الرياضية لخدمة الكويت خاصة في المناسبات المهمة ودمج الجانب الفني والثقافي في الرياضة.
حضر المعرض الذي ضم أكثر من 80 لوحة بورتريه للاعبين قدامى وإعلاميين ورسومات كاريكاتيرية جميلة متعلقة بالرياضة عدد من نجوم الكرة في الكويت ومحبي الرياضة والفنون. (النهاية)
ش ه د
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