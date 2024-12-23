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النادي العربي وجمعية الكاريكاتير ينظمان معرض كاريكاتير تزامنا مع بطولة (خليجي زين 26)

12/23/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- احتضن النادي العربي اليوم الإثنين معرض الكاريكاتير الخاص ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) والذي ينظمه بالتعاون مع جمعية الكاريكاتير الكويتية بمشاركة أكثر من 40 فنانا من نخبة فناني الكاريكاتير في دول الخليج العربي واليمن والعراق.
وعبر راعي المعرض رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته بتواجده في هذا المعرض الذي يقدم لوحات مبهرة ورسم جميل لفنانين من جميع الدول المشاركة في البطولة المستمرة حتى 3 يناير المقبل.
بدوره قال رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب لـ(كونا) إن المعرض يستمر ثلاثة أيام مؤكدا حرص (الجمعية) على التعاون مع جميع القطاعات ومنها الرياضية لخدمة الكويت خاصة في المناسبات المهمة ودمج الجانب الفني والثقافي في الرياضة.
حضر المعرض الذي ضم أكثر من 80 لوحة بورتريه للاعبين قدامى وإعلاميين ورسومات كاريكاتيرية جميلة متعلقة بالرياضة عدد من نجوم الكرة في الكويت ومحبي الرياضة والفنون. (النهاية)

ش ه د


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