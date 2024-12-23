وزيرا خارجية مصر والاردن يؤكدان أهمية دعم سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 23 - 12 (كونا) -- جدد وزيرا خارجية مصر بدر عبدالعاطي والأردن أيمن الصفدي اليوم الإثنين أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية السفير تميم خلاف في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه عبدالعاطي من الصفدي ناقشا خلاله أبرز المستجدات على الساحة السورية ونتائج الزيارة التي أجراها الوزير الأردني اليوم إلى سوريا.
وشدد الوزيران بحسب البيان على أهمية تعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بهدف دعم سوريا وجهود الشعب السوري في إعادة بناء وطنه ومؤسساته عبر عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تشارك فيها كل مكونات الشعب السوري وتضمن حقوقهم. (النهاية)
أ س م / ف ا س
MENAFN23122024000071011013ID1109024811
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.