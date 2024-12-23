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وزيرا خارجية مصر والاردن يؤكدان أهمية دعم سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها

12/23/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 12 (كونا) -- جدد وزيرا خارجية مصر بدر عبدالعاطي والأردن أيمن الصفدي اليوم الإثنين أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية السفير تميم خلاف في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه عبدالعاطي من الصفدي ناقشا خلاله أبرز المستجدات على الساحة السورية ونتائج الزيارة التي أجراها الوزير الأردني اليوم إلى سوريا.
وشدد الوزيران بحسب البيان على أهمية تعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بهدف دعم سوريا وجهود الشعب السوري في إعادة بناء وطنه ومؤسساته عبر عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تشارك فيها كل مكونات الشعب السوري وتضمن حقوقهم. (النهاية)

أ س م / ف ا س



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