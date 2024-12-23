فرنسا: القصر الرئاسي يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 23 - 12 (كونا) -- اعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين عن التشكيلة الجديدة للحكومة التي قام بتأليفها رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو.
وكشف الأمين العام للقصر الرئاسي الفرنسي (الاليزيه) الكسي كوهلر في بيان عن التشكيلة التي تتضمن عددا من رؤساء الوزراء السابقين في حين احتفظ عدد من الوزراء من الحكومة المنتهية ولايتها بمناصبهم كما ضمت اسماء جديدة من جميع التوجهات السياسية.
وفي هذا السياق تم تعيين زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونو ريتايو وزيرا للداخلية ويانيك نيودر وزيرا للصحة في حين بقي سيباستيان لوكورنو بمنصب وزير
الدفاع والقوات المسلحة.
كما تم تعيين وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان وزيرا للعدل فيما احتفظت رشيدة داتي بحقيبة وزارة الثقافة وأنييس روناشير بحقيبة وزارة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر وآني جنيفارد بحقيبة وزارة الزراعة والسيادة الغذائية.
وسمي المدير العام لصندوق الودائع والأمانات الفرنسي إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد وإميلي دي مونتشالين وزيرا للميزانية ومانويل فالس وزير دولة لأقاليم ما وراء البحار بينما تم اعادة تعيين جان نويل بارو وزيرا للخارجية بالاضافة الى تعيين ماري بارساك وزيرا للرياضة والشباب والحياة المجتمعية فيما جاءت رئيس الوزراء الفرنسية السابقة اليزابيث بورن بمنصب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والرقمي.
ووافق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها له بايرو بعد مفاوضات استمرت 10 ايام من تاريخ تكليفه.
وتنتظر الحكومة أجندة حافلة في مقدمتها خطة موازنة 2025 لمعالجة الوضع المالي لفرنسا والتي اطاحت برئيس الحكومة السابق ميشال بارنييه.
وكلف ماكرون في 13 ديسمبر الجاري الوسطي فرانسوا بايرو بتشكيل الحكومة بعد ان اطاح البرلمان الفرنسي بسلفه بارنييه الذي فشل في تمرير قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل ضمن موازنة الدولة للعام 2025 ولجأ الى استخدام المادة 49/3 من الدستور لتمريره.
وكان بايرو قد استقبل في الايام القليلة الماضية مختلف القوى السياسية المكونة للجمعية الوطنية باستثناء اليسار المتطرف وحزب الجبهة الوطنية وذلك من اجل اشراكهم في حكومة ذات توازن لاخراج البلاد من المأزق السياسي. (النهاية)
م ع / ف ا س
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