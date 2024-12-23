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حلقات التحفيظ بالمسجد النبوي تجمع كافة الأعمار

12/23/2024 2:32:10 PM
(MENAFN- Al Watan) جمعت حلقات تحفيظ القرآن بالمسجد النبوي أعمارًا مختلفة من الطلاب والطالبات تختلف أعمارهم وتتوحد أهدافهم بالحرص على حفظ القرآن والاستفادة من تعليمه بالمسجد حيث وصل عمر أكبر طالب بالحلقات 91 عامًا بينما وصل أصغرهم 4 سنوات ونصف.
ووصل عدد الطلاب والطالبات بحلقات تحفيظ القرآن الكريم والمتون العلمية بالمسجد النبوي أكثر من 60 ألف طالب وطالبة في عام 2024م تترواح أعمارهم بين الأربع سنوات والـ 91 عامًا حيث يصل عدد الحلقات الحضورية 1900 والحلقات عن بعد 900 حلقة كما يصل عدد الحافظون يوميا 5 حافظين فيما يصل عددهم بالسنة إلى ألف حافظ.
ويستفيد الطلاب من الحلقات من أكثر 160 دولة ويتحدثون بـ 16 لغة فيما يتم تقديم لهم وجبات غذائية يوميًا تصل باليوم الى 8.7 آلاف وجبة غذائية للطلاب والطالبات.
وتهدف حلقات تحفيظ القرآن على الاستفادة من التقنية الحديثة في تعليم القرآن الكريم وإتاحة فرصة تعليم القرآن لغير المتفرغين للانتظام في الحلقات القرآنية ونشر رسالة تعليم القرآن الكريم وتجويده لجميع المسلمين في أنحاء العالم والتغلب على العوائق التي تحول دون تعلم القرآن الكريم ومنها: بُعد الرحلة، وقلة الراحلة، وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة.
وتعد حلقات القرآن الكريم والمتون العلمية بالمسجد النبوي صرح علمي عالمي حيث تضم عددًا كبيرًا من مختلف الجنسيات حول العالم، وتعد مهام عمل إدارة المتون العلمية بتتابع الإدارة الخطط والبرامج التعليمية لحلقات المتون العلمية، كما تشرف على جميع أنشطة إدارة المتون العلمية بالإضافة إلى إعداد اللائحة التنظيمية والخطة التشغيلية للإدارة والإشراف على متابعة المستوى التحصيلي للطلاب.

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