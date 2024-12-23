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تعديلات قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء تستهدف زيادة الاستثمارات

12/23/2024 2:31:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- أكد معنيون على ضرورة أن تتواءم قوانين الكهرباء والطاقة المتجددة وتعديلاتها مع مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي التي تستهدف زيادة الاستثمارات وتنويعها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي وقت طالب فيه خبراء بضرورة إعادة مراجعة بعض التعديلات الواردة في القانون المعدل للطاقة المتجددة ونظام ربط المشاريع، وفي هذا الصدد ذكر وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أن قوانين الطاقة التي تم إقرارها مؤخراً تدعم وتشجع استخدام الطاقة المتجددة، وتخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية نظمتها أمس جمعية إدامة بعنوان"قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي"، شارك فيها ممثلون عن القطاعين العام والخاص بهدف فتح قنوات الحوار وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال الخرابشة إن أي عملية لصياغة القوانين يكون فيها مراجعة لمعالجة الثغرات، مبينا أن التعديلات تمت بعد مراجعة واستعراض النماذج المطبقة عالميا في ذات المجال مع إعطاء مرونة لبعض القطاعات ومنها القطاع المنزلي والقطاعات المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصاد.
وأكد الخرابشة على أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار "مستقبل أفضل" وتقوم على ركيزتين إستراتيجيتين أولها النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة ركنا أساسيًا في الرؤية المستقبلية.
وبخصوص تعديلات قانون الطاقة المتجددة فيما يخص آلية صافي القياس قال إن أسعار الأنظمة انخفضت بشكل كبير في الفترة الأخيرة ولذلك كان لا بد من إيجاد إصلاحات توازن بين مصالح المستهلكين ومصالح شركات الكهرباء، مبينا أن هذه التعديلات تمت بعد مراجعة واستعراض النماذج المطبقة عالميا في ذات المجال مع إعطاء مرونة لبعض القطاعات ومنها القطاع المنزلي.
وأكد أن الأردن بدأ في التحول الطاقي بشكل مبكر ويُعد من الدول الرائدة في المنطقة، موضحاً أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف للوصول إلى 31 % من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50 % في المستقبل القريب.
وأشار الخرابشة إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم التشاور مع الخبراء والإطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد. لافتا إلى أبرز التعديلات في إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب، مما يعزز من استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن التعرفة المرتبطة بالزمن التي تم إقرارها تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15 % في أوقات الذروة، مما يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة، ويساعد على التوسع في استخدامها مؤكدا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، موضحاً أن الوزارة تعمل على وضع الخطط الإستراتيجية لإدارة الأحمال خلال فترات الذروة.
وأشار إلى أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تنفيذها على القطاع الصناعي المتوسط اعتباراً من 1 تموز(يوليو) من العام الحالي، وأنها ستُطبق أيضاً على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه التعرفة ساعدت على تخفيض فاتورة القطاعات المشمولة 370 ألف دينار في 3 أشهر.
في هذا السياق، قال الخرابشة إن احمال الكهرباء وتحديدا المسائية منها تنمو بشكل ملحوظ، حيث نمت العام الماضي عن سابقه بنسبة 12 %، مشيرا إلى أن استمرار النمو بهذه الوتيرة يقيد إدخال المزيد من الطاقة المتجددة خصوصا من الطاقة الشمسية التي تغيب في هذا الوقت أي مساء.
وعليه تم تحديد فترة خارج الذروة ضمن التعرفة المرتبط بالزمن بالفترة من 12 - 5 نهارا لتشجيع الاستهلاك بهذه الفترة للاستفادة من الطاقة المتجددة قدر الإمكان، أما استمرار نمو الطلب على وتيرته الحالية بالفترة المسائية يحتم إضافة وحدات توليد تقليدية لتغطية هذا الطلب، وهذا الأمر يزيد من الأعباء والكلف على المنظومة الكهربائية.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه م.فادي مرجي إن رؤية التحديث الاقتصادي طموحة، رسمت خريطة طريق شاملة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وأضاف مرجي أن هذه الرؤية تضمنت محاور مهمة تتركز على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار في قطاعات جديدة منها تقنيات الطاقة المتجددة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والحد من التلوث.
وبربط هذه الرؤية مع قطاع الطاقة المتجددة، قال مرجي إن الحكومة أقرت خلال الأشهر الماضية قانون الطاقة المتجددة المعدل والتعليمات المرتبطة بهذه التعديلات والصادرة في نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تضمنت عوائق، منها عدم شمول جميع القطاعات بهذه التعديلات، عدا عن رسوم الربط العالية التي تضمنتها آليات هذا القانون.
الخبيرة والمستشارة في مجال الاقتصاد الأخضر المهندسة شذى الشريف أكدت على أن الاستدامة من أهم ركائز رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا لتحفيز التحول لتقينات التكنولوجيا النظيفة مثل التخزين والهيدروجين الأخضر.
كما دعت إلى الاستفادة من الأطر المهمة التي تقودها وزارة الطاقة في مجال الهيدروجين الأخضر بما في ذلك خريطة الطريق والإطر التشريعة ومذكرات التفاهم مع القطاع الخاص، ما يعني أن العمل في هذا المجال يتم بطريقة جادة، مشيرة في الوقت ذاته إلى ترجمة القوانين الجديد للكهرباء والطاقة المتجددة إلى إطار تشريعي فاعل يتضمن حوارا بين القطاعين.
وقالت إن الأردن من أول الدول التي أصدرت سياسة للمناخ وخطة للتحول الأخضر، تم تبنيها في رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محركات النمو خلال السنوات العشر القادمة، والتي من شأنها جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي وخلق الوظائف الخضراء.
المتخصص في قانون الشركات وتمويل مشاريع الطاقة والمياه خلدون الناظر دعا إلى ضرورة أن يكون لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دور تنظيمي مستقل أبعد من علاقتها مع شركات القطاع ومنها شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء.
إلى ذلك، أشار إلى أن مسودة قانون الكهرباء العام المعروضة أمام ديوان التشريع والرأي مبنية على قانون الكهرباء 2002، وعالجت بعض المشكلات في شركات القطاع سواء كانت شركات توليد أو شركة الكهرباء الوطنية أو شركات التوزيع.
واستحدثت هذه المسودة المفاهيم الجديدة تتعلق بتخزين الطاقة الكهربائية وترخيص الجهات التي تمارس أعمال تخزين الطاقة الكهربائية التوليد المستقل والنقل المستقل.

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