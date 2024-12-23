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القرصنة الأخلاقية.. كيف نستخدمها لحماية البيانات والفضاء السيبراني؟

12/23/2024 2:31:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – في عالم رقمي يتوسع يوما بعد يوم، وتحول تقني تشهده كل القطاعات الاقتصادية مع اندماج أكبر للناس في استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية، تتزايد المخاوف المرتبطة بالاختراقات السيبرانية، ما يسلط الضوء على مفاهيم"القرصنة الأخلاقية" كواحدة من الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها اليوم لتعزيز الأمن السيبراني في عالم يشهد كل 11 ثانية هجمة سيبرانية.
وأكد الخبراء أن القرصنة الأخلاقية تُعد من أهم الممارسات في مجال الأمن السيبراني لأنها تسهم في الكشف عن نقاط الضعف قبل أن يتمكن القراصنة الضارون من استغلالها، كما أنها تسهم في حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الإلكترونية ما يستدعي فهم أهميتها وأهدافها وكيفية استخدامها بشكل صحيح.
وبينوا أن تعزيز مفهوم القرصنة الإخلاقية هو مسؤولية تقع على عاتق العديد من الجهات مثل الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدوا أن على الحكومات والمؤسسات اختيار قراصنة أخلاقيين محترفين ومعتمدين لضمان الحصول على أعلى مستويات الأمان والاستفادة من خبراتهم بشكل أخلاقي وقانوني، والعمل على مبادرات ومشاريع ترفع مستوى مهارات القراصنة الأخلاقيين للاستفادة منهم في تعزيز مفهوم الحماية الاستباقية.
ويمكن تعريف القرصنة الأخلاقية على أنها عبارة عن عملية استخدام مهارات وأدوات القرصنة بطريقة قانونية وأخلاقية، بهدف اختبار نقاط الضعف في أنظمة الكمبيوتر والشبكات، وتحديد الثغرات الأمنية قبل استغلالها من قبل القراصنة الخبيثين.
بعبارة أخرى، يمكن القول بأن القرصنة الأخلاقية هي بمثابة هجوم وهمي يتم تنفيذه بشكل متعمد لاكتشاف نقاط الضعف وإصلاحها قبل أن يتم استغلالها من قبل الجهات الضارة.
الخبير في مجال الأمن السيبراني الدكتور عمران سالم، يرى بأن القرصنة الأخلاقية أداة أساسية لحماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الإلكترونية. من خلال فهم أهميتها وأهدافها وكيفية استخدامها بشكل صحيح، يمكننا بناء عالم رقمي أكثر أمانًا واستدامة.
وأوضح سالم أن مفهوم القرصنة الأخلاقية ظهر بشكل رسمي في التسعينيات، مع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية وانتشار الإنترنت. ومع تطور التكنولوجيا وزيادة التعقيد في أنظمة الكمبيوتر، زادت الحاجة إلى خبراء متخصصين في اكتشاف الثغرات الأمنية، وحماية الأنظمة من الهجمات الإلكترونية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والصين تعدان من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني والقرصنة الأخلاقية، لافتا إلى أن هذه الدول تستثمر بشكل كبير في تطوير الكفاءات في هذا المجال، وتقوم بتدريب خبراء متخصصين لحماية بنيتها التحتية الرقمية.
وعن أهم أهداف القرصنة الأخلاقية، بين سالم أن أهمها محاكاة الهجمات الحقيقية، من خلال تنفيذ اختبارات أمان تحاكي الهجمات السيبرانية الواقعية لتقييم قدرة النظام على التصدي لها، حيث يساعد ذلك في الكشف عن نقاط الضعف في الأنظمة والشبكات قبل أن يستغلها المهاجمون.
وقال إن من الأهداف أيضا تعزيز الأمن السيبراني، من خلال الكشف عن نقاط الضعف وإصلاحها قبل أن يتم استغلالها من قبل القراصنة، يتم تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المؤسسات سواء كانت الخاصة أم الحكومية.
ومن أهدافها بحسب سالم هو حماية البيانات، وهو هدف أساسي من هذا الاختبار حيث يتم من خلاله ضمان سلامة وأمان البيانات الحساسة والمعلومات الخاصة بعد العمل على سد هذه الثغرات، إضافة إلى تحقيق هدف آخر وهو الامتثال للوائح، من خلال التأكد من أن الأنظمة والشبكات تتوافق مع المعايير الأمنية والقانونية.
وأكد أن من أهداف القرصنة الأخلاقية هو تطوير مهارات الأمن السيبراني من خلال اختبارات الاختراق التي تعد بيئة جيدة يتم من خلالها تدريب الخبراء على أحدث التقنيات وأساليب الهجوم والدفاع.
وعن كيفية استخدام القرصنة الأخلاقية بالشكل الصحيح بين سالم أن ذلك يعتمد بشكل أساسي على الحصول على إذن مسبق كتابي من مالك النظام أو المسؤول عنه قبل إجراء أي اختبارات أمنية، وتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح، كما يجب تحديد واضح للأنظمة والشبكات التي سيتم اختبارها بحث لا يتجاوز الاختبار هذا النطاق إلا بإذن مسبق من أصحاب العلاقة،
وحول الجهات التي يمكن أن تتبنى وتعزز القرصنة الأخلاقية بين سالم أنها تشمل العديد من الأطراف، بما في ذلك الحكومات من خلال وضع السياسات والقوانين التي تشجع على تطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني، والشركات من خلال استثمار في برامج التدريب والتطوير لموظفيه، والمؤسسات التعليمية من خلال إدراج برامج دراسية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، ومنظمات المجتمع المدني من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية.
من جانبه أكد المركز الوطني للأمن السيبراني بأن القرصنة الأخلاقية "تُعد من أهم الممارسات في مجال الأمن السيبراني لأنها تسهم بشكل كبير في تعزيز الحماية السيبرانية والكشف عن نقاط الضعف قبل أن يتمكن القراصنة الضارون من استغلالها".
وبين المركز في رده على أسئلة لـ" الغد" بأن فوائد القرصنة الأخلاقية تكمن في أنها تساعد بالكشف عن الثغرات الأمنية حيث يقوم المخترق الأخلاقي بمحاكاة هجمات القراصنة الضارين لاختبار أنظمة الحماية واكتشاف نقاط الضعف الأمنية في الشبكات والتطبيقات، ما يعني التعرف على الثغرات وتصحيحها والتي تمكن المؤسسات من تقليل مخاطر الهجمات السيبرانية، وبالتالي خفض التكاليف التي يتم إنفاقها على التعافي من أضرار هذه الهجمات.
وحول تجارب ومبادرات المركز لتعزيز مفهوم القرصنة الأخلاقية في المملكة، أوضح المركز أنه يعقد باستمرار مسابقات CTF على مدار العام، وهي مسابقات قرصنة أخلاقية تستهدف طلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب التدريبات التي يعقدها المركز في ذات المجال لكل من طلبة المدارس والجامعات لتطوير مهاراتهم وصقلها، إما لغايات التنافس في مسابقات الـ CTF المحلية والدولية أو لتأهيل الطلبة لاختيار مسار مهني في مجال القرصنة الأخلاقية.
وقال المركز إنه أطلق منصة مكافأة الثغرات واختبارات الاختراق الأردنية Bug Bounty Jo العام الماضي، والتي تعد الأولى من نوعها في الأردن، وتهدف لتمكين الجهات الحكومية والخاصة من اختبار وتحديد نقاط الضعف على منصاتها وأصولها الرقمية بسرعة وفعالية وكفاءة وبشكل مستمر، مبينا أن هذه المنصة تتبع منهجية اقتصادية تهدف لتقليل الإنفاق في عمليات اختبار الاختراق من أجل اكتشاف وتحديد نقاط الضعف في المنصات الرقمية والتركيز أكثر على الإنفاق على إصلاح هذه الثغرات.
وأكد المركز أنه يشجع مفهوم القرصنة الأخلاقية باعتبارها أداة أساسية لتعزيز الأمن السيبراني على المستويين الوطني والمؤسسي.
ونصح المركز المؤسسات والشركات بتبني هذا المفهوم والعمل به، فبفضل القرصنة الأخلاقية، يمكن تحديد ومعالجة الثغرات قبل أن يتم استغلالها من قبل جهات ضارة إلى جانب دعم تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية، وذلك لأن تبني مفهوم القرصنة الأخلاقية يدعم التزام المؤسسات الأردنية بالمعايير العالمية.
وقال المركز إن تشجيع مفهوم القرصنة الأخلاقية يعكس رؤية استباقية لتطوير بيئة سيبرانية أكثر أمانًا، وهو أمر ضروري في ظل التحديات المتزايدة في العالم الرقمي.
وأكد الخبير الإستراتيجي التقني المهندس هاني البطش أن القرصنة الأخلاقية "ضرورية لتعزيز أمان الأنظمة الإلكترونية وحمايتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة".
وقال البطش إنه يجب على الحكومات والمؤسسات والشركات توظيف قراصنة أخلاقيين محترفين، وإجراء اختبارات دورية، وتقديم تقارير مفصلة، وتدريب الموظفين على أهمية الأمن السيبراني، لبناء جيل من القرصنة الأخلاقيين يسهم في بناء بنية تحتية إلكترونية قوية وآمنة للمملكة.
وبين أن القراصنة الأخلاقيين يساعدون في الكشف عن الثغرات الأمنية وتحسين الأمان العام للنظام وتوفير حماية فعالة للبيانات الحساسة، وتحسين الاستعداد للحوادث الأمنية ما يمكن المؤسسة من التعامل مع الحوادث بسرعة وفعالية.
وأكد أنه يجب اختيار قراصنة أخلاقيين محترفين ومعتمدين لضمان الحصول على أعلى مستويات الأمان والاستفادة من خبراتهم بشكل أخلاقي وقانوني.
وعن تحديات تطبيق هذا المفهوم، أوضح البطش أنها تتمثل في التكلفة العالية للخدمات التي يقدمها القراصنة الأخلاقيون والتي قد تكون باهظة بسبب الحاجة إلى مهارات وخبرات متقدمة.
وقال إن هناك تحديا آخر يتمثل في مخاطر محتملة إذا لم يتم اختيار القراصنة الأخلاقيين بعناية، حيث يمكن أن يكون هناك خطر من إساءة استخدام المعلومات التي يصلون إليها، وعمليات الاختبار الأمني قد تستغرق وقتًا طويلاً مما يؤثر على العمليات اليومية في المؤسسة، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود قوانين صارمة يمكن استغلال مهارات القراصنة الأخلاقيين في أنشطة غير أخلاقية؛ مما يشكل تهديدًا أمنيًا إضافيًا، يكون خطره أكبر من التهديدات السيبرانية الخارجية.
وأكد البطش أنه لتعزيز فوائد القرصنة الأخلاقية والتقليل من سلبياتها، يمكن تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال تبني حلول وتقنيات متقدمة لتقليل التكاليف. كما يمكن ضمان اختيار القراصنة الأخلاقيين المعتمدين من مؤسسات موثوقة، وإجراء تحقيقات خلفية دقيقة للتأكد من نزاهتهم.
ولتحويل القراصنة الضارين إلى قراصنة أخلاقيين أو خبراء أمن معلومات، يمكن تقديم حوافز قوية مثل فرص العمل والتدريب المهني المعتمد، وكذلك يجب توجيههم نحو استخدام مهاراتهم بطرق إيجابية ومثمرة تحت إشراف مؤسسات موثوقة، ويمكن إنشاء برامج تأهيل خاصة تركز على تطوير المهارات التقنية وتوعيتهم بأهمية الأمان الإلكتروني والمسؤولية الاجتماعية بهذا، يمكن تحويل الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية تخدم المجتمع وتعزز الأمن السيبراني.
ومن جانبه أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أن القراصنة الأخلاقيين يستخدمون تقنيات مماثلة للقراصنة الخبيثين، ولكنهم يعملون ضمن أطر وبموجب لوائح صارمة، لافتا أن ثمة فروقات تميز بين القرصان الأخلاقي والآخر المؤذي في عدة جوانب.
وبين أن من أبرز هذه الفروقات هي الفروقات من ناحية الهدف، حيث ترمي القرصنة الأخلاقية الى تحديد الثغرات الأمنية، بينما ترمي القرصنة الضارة إلى استغلال هذه الثغرات الأمنية، ومن ناحية النتائج فالقرصنة الأخلاقية تعزز الأمان، بينما ينتج عن القرصنة الضارة الأضرار أو فقدان البيانات أو السرقة، ومن ناحية التصريح والقانونية، فالقرصنة الأخلاقية قانونية ومنظمة وتتطلب التصريح والتفويض، بينما القرصنة الضارة غير قانونية يعاقب عليها القانون حيث يتم القيام بها دون تصريح أو أذن.

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