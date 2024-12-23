جملة القرارات الحكومية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

عمان- في الوقت الذي استعرضت فيها الحكومة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها خلال أول 100 يوم من عمرها والتي بلغ عددها نحو 41 قرارا ، أكد خبراء اقتصاديون ان واقع الاقتصاد الأردني وما يحيط به من تحديات يحتاج إلى قرارات وإجراءات وقد اتخذت الحكومة مجموعة منها.

وأوضح هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، أن النهوض بالاقتصادي الوطني ودعم رؤية التحديث الاقتصادي، يتطلب اتخاذ إجراءات واضحة ومصممة لمعالجة معضلة البطالة التي تعد أحد الأهداف المستهدفات للرؤية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم عملية استقطاب الاستثمارات وترويج الأردن سياحيا واقتصاديا، إلى جانب أهمية وضع رؤية لدمج المؤسسات المستقلة بما يقود إلى خفض الإنفاق العام وترشيده.

ويضاف إلى ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة لتضمن استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعد أحد الأهداف الكبرى لرؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى ضرورة السير بخطوات عملية لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب أهمية تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية وتخفيض الكلف عليها، علاوة على وجوب اتخاذ مزيد من تلك القرارات اقتصادية تدعم تمكين المواطنين وخاصة الفئات الهشة من خلال تدشين مشاريع تشغيلية وتنموية.

واعتبر الخبراء أن الحكومة سجلت أداء جيدا خلال الأشهر الماضية، وما اتخذته من إجراءات تعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لإصلاح الاقتصاد الوطني، كما أن لديها التزاما واضحا في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن الأطر الزمنية اللازمة لها.

ولفت الخبراء إلى أن الحكومة أعطت انطباعا إيجابيا خلال الفترة الماضية، وطريقة عملها من الواضح حتى الآن مغايرة لآلية عمل الحكومات السابقة، حيث لا تكتفي في اتخاذ القرارات وإنما متابعتها وتحديد سقوف لها، خلافا على ما اعتادت الحكومة المتعاقبة الماضية من السير عليه.

وكانت الحكومة قد استعرضت مؤخرا اتخاذها 41 قرارا اقتصاديا خلال أول 100 يوم من عمرها، بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها المنشودة بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير حياة أفضل للأردنيين وتوفير قيمة مضافة تضمن استمرارية الأثر لهذه القرارات.

وأوضحت الحكومة أن هذه القرارات الاقتصادية شملت 22 قرارا لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمار وتنفيذ مشاريع كبرى و 10 قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في توفير فرص عمل وإقرار 9 تشريعات لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.

وأكدت الحكومة أنها ستستمر خلال الأشهر الثلاثة القادمة وبنفس وتيرة الـ100 الماضية من عمرها في اتخاذ المزيد من القرارات الاقتصادية.

وقال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني قاسم الحموري لـ"الغد" أن واقع الاقتصاد الأردني وما يحيط به من تحديات يحتاج إلى إجراءات أكثر عمقا تضمن تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وكذلك النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته المختلفة.

ويرى الحموري أن النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية التحديث الاقتصادي، يتطلب اتخاذ إجراءات واضحة لمعالجة معضلة البطالة، التي تعد أحد الأهداف المستهدفات الرئيسة لرؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى اتخاذ اجراءات عملية تضمن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم عملية استقطاب الاستثمارات وترويج الأردن سياحيا واقتصاديا، إلى جانب أهمية وضع رؤية لدمج المؤسسات المستقلة بما يقود إلى خفض الإنفاق العام وترشيده.

وأوضح الحموري أن الحكومة بلا شك سجلت أداء جيدا خلال الأشهر الماضية، وما اتخذته من إجراءات خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لإصلاح الاقتصاد الوطني، معتبرا أن ذلك يحسب لها ويثمن، إلا أنه يأمل منها المزيد والمزيد للارتقاء بواقع الاقتصاد الأردني.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن تنمية الاقتصاد الأردني يحتاج إلى إجراءات يكون لها قدرة على أحداث تغيير جوهري ومثمر لواقع الاقتصاد المحلي.

ويضاف إلى ذلك أهمية بناء تصور واضح المعالم لتسخير قدرات القطاعات الاقتصادية غير المستغلة بعد، كالزراعة وقطاعات الاقتصاد المعرفي، إضافة إلى تبني إجراءات تسهم في تعزيز منظومة جودة حياة وخدمات المواطنين.

واعتبر المخامرة أن وعد الحكومة الاستمرار باتخاذ القرارات الاقتصادية خلال الأشهر الثلاث القادمة، يبعث برسالة أمل وثقة للاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.

وأكد المخامرة لـ"الغد" أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تعد جيدة على المدى القصير، إلا أنها لا تخدم العملية الاقتصادية على المدى الطويل الذي يضمن استدامة تحسنه ونهوضه.

وأشار المخامرة إلى أن الحكومة قدمت منذ تكليفها أداء جيدا، كما أن ما اتخذته من قرارات وإجراءات تشير إلى أن الحكومة لديها التزام واضح في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن الأطر الزمنية اللازمة لها.

إلى ذلك اعتبر الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن الحكومة الحالية أظهرت خلال 100 يوم من عمرها حركة ونشاطا اقتصاديا، ورغبة في تحقيق عملية التحول الاقتصادي والتنموي المنشود.

ولفت عقل إلى أن الحكومة الحالية، أعطت انطباعا إيجابيا خلال الفترة الماضية، وطريقة عملها من الواضح حتى الآن مغايرة لآلية عمل الحكومات السابقة، حيث لا تكتفي في اتخاذ القرارات، وإنما متابعتها وتحديد سقوف لها، خلافا على ما اعتادت الحكومة المتعاقبة الماضية من السير عليه، والتي كانت غالبا ما تتخذ قرارات دون ترجمة فعلية لقراراتها على أرض الواقع.

وأوضح عقل أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات اقتصادية منذ تكليفها سيكون له حتما أثر إيجابي ملموس على دورة الاقتصاد الوطني، سيلمس خلال الفترة القادمة.

وأكد عقل أن لتعظيم أثر الإجراءات الأخيرة اقتصاديا، يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية تدعم تمكين المواطنين اقتصاديا خاصة الفئات الهشة من خلال تدشين مشاريع تشغيلة وتنموية، إضافة إلى ترشيد الإنفاق على برامج المعونة الوطنية وتوظيفها في إقامة المشاريع، إلى جانب أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن معالجة وإزالة أسباب ارتفاع الدين العام والعجز المستمر في المديونية، فضلا عن ضرورة ترشيد الإنفاق العام.

بدوره يرى عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني قاسم الحموري، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على مدار أشهر تكليفها الماضية تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية تضمن تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وفي ذات الوقت تحسين العائد الاقتصادي.







