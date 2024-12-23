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إصدار جدول مباريات الدور الأول من كأس الأردن تحت 19 عاما

12/23/2024 2:31:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان - الغد- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور الأول من كأس الأردن تحت 19 عاما لموسم 2024-2025.
وبحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، حيث يقام الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني.
وضمت المجموعة الأولى كلاً من الفيصلي، شباب الأردن، اتحاد الرمثا، وكفرجايز، وشهدت المجموعة الثانية تواجد فرق الرمثا، أولمبيا عمان، الحسين، والبقعة، فيما جاءت فرق الأهلي، سحاب، عمان FC، والجزيرة في المجموعة الثالثة، أما المجموعة الرابعة، فقد جمعت بين فرق سهل حوران، العربي، الجليل، والوحدات
‏‎يذكر أن بطولات كأس الأردن للفئات العمرية تم استحداثها الموسم الماضي، في إطار تطلعات الاتحاد لتطوير البطولات المحلية، وزيادة عدد المباريات للناشئين والشباب، وتعزيز المنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم، لرفد الأندية والمنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين مستقبلاً.
للاطلاع على جدول مباريات الدور الأول من بطولة كأس الأردن تحت سن 19

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