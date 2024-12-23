إصدار جدول مباريات الدور الأول من كأس الأردن تحت 19 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور الأول من كأس الأردن تحت 19 عاما لموسم 2024-2025.
وبحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، حيث يقام الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني.
وضمت المجموعة الأولى كلاً من الفيصلي، شباب الأردن، اتحاد الرمثا، وكفرجايز، وشهدت المجموعة الثانية تواجد فرق الرمثا، أولمبيا عمان، الحسين، والبقعة، فيما جاءت فرق الأهلي، سحاب، عمان FC، والجزيرة في المجموعة الثالثة، أما المجموعة الرابعة، فقد جمعت بين فرق سهل حوران، العربي، الجليل، والوحدات
يذكر أن بطولات كأس الأردن للفئات العمرية تم استحداثها الموسم الماضي، في إطار تطلعات الاتحاد لتطوير البطولات المحلية، وزيادة عدد المباريات للناشئين والشباب، وتعزيز المنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم، لرفد الأندية والمنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين مستقبلاً.
للاطلاع على جدول مباريات الدور الأول من بطولة كأس الأردن تحت سن 19
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