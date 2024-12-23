لأول مرة.. مرموش يتفوق على صلاح ويعتلي صدارة أغلى اللاعبين المصريين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تصدر عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ترتيب أغلى اللاعبين المصريين بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو، متجاوزا بذلك مواطنه محمد صلاح، الذي توقفت قيمته التسويقية عند 55 مليون يورو.
وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الإنجاز الذي حققه مرموش جاء وفقا لآخر تحديث أجرته شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية.
يأتي ذلك بعدما تربع صلاح لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط، لينجح مرموش في خطف الصدارة قبل نهاية 2024.
وأفاد موقع "ترانسفير ماركت" أن القيمة التسويقية للنجم المصري عمر مرموش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني بلغت 60 مليوناً بغدما كانت 40 مليون يورو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضى، بينما كانت في مايو/ أيار الماضى، 22 مليون يورو.
وتشهد الفترة الحالية تألق مرموش صاحب الـ (25) عاما، ما اهله لأن يصبح من بين أفضل هدافى الدورى الألمانى، مقدما موسما رائعا رفقة ناديه بمختلف المسابقات، بعد أن ساهم في تسجيل 30 هدفا خلال 23 مباراة، سجل 18 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة.
في السياق ذاته، حصل مرموش على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه، وأصبح كذلك أول من يحقق الجائزة مرتين هذا الموسم، بعدما سبق له الفوز بها في سبتمبر الماضي.
يذكر ان مرموش كان قد قاد فريقه آينتراخت فرانكفورت ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني معززا آمال جماهيره في المنافسة علي لقب الدوري المحلي و دوري أبطال أوروبا، ويحتل مرموش وصافة هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفا خلف الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونيخ.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة فريق نادي ليفربول الإنجليزي مهتمة بالتعاقد مع المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وقال موقع " caughtoffside"، في أكتوبر الماضي، إن مرموش لفت أنظار ليفربول بعدما قدم أداءً استثنائيًا مع النادي الألماني وسجل 17 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.
وأوضح الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما كان قد بدأ الموسم الحالي بشكل استثنائي أيضا، وأن ليفربول مستعد لضم مرموش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال تقديم عرض أولي بقيمة 60 مليون يورو للمهاجم ويتبقى استطلاع موقف فرانكفورت تجاه العرض.
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