لأول مرة.. مرموش يتفوق على صلاح ويعتلي صدارة أغلى اللاعبين المصريين

تصدر عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ترتيب أغلى اللاعبين المصريين بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو، متجاوزا بذلك مواطنه محمد صلاح، الذي توقفت قيمته التسويقية عند 55 مليون يورو.



وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الإنجاز الذي حققه مرموش جاء وفقا لآخر تحديث أجرته شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية.



يأتي ذلك بعدما تربع صلاح لسنوات على صدارة قائمة أغلى في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط، لينجح مرموش في خطف الصدارة قبل نهاية 2024.

وأفاد موقع "ترانسفير ماركت" أن القيمة التسويقية للنجم المصري عمر مرموش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني بلغت 60 مليوناً بغدما كانت 40 مليون يورو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضى، بينما كانت في مايو/ أيار الماضى، 22 مليون يورو.

وتشهد الفترة الحالية تألق مرموش صاحب الـ (25) عاما، ما اهله لأن يصبح من بين أفضل هدافى الدورى الألمانى، مقدما موسما رائعا رفقة ناديه بمختلف المسابقات، بعد أن ساهم في تسجيل 30 هدفا خلال 23 مباراة، سجل 18 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة.



في السياق ذاته، حصل مرموش على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه، وأصبح كذلك أول من يحقق الجائزة مرتين هذا الموسم، بعدما سبق له الفوز بها في سبتمبر الماضي.

يذكر ان مرموش كان قد قاد فريقه آينتراخت فرانكفورت ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني معززا آمال جماهيره في المنافسة علي لقب الدوري المحلي و دوري أبطال أوروبا، ويحتل مرموش وصافة هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفا خلف الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونيخ.



وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة فريق نادي ليفربول الإنجليزي مهتمة بالتعاقد مع المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.



وقال موقع " caughtoffside"، في أكتوبر الماضي، إن مرموش لفت أنظار ليفربول بعدما قدم أداءً استثنائيًا مع النادي الألماني وسجل 17 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.



وأوضح الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما كان قد بدأ الموسم الحالي بشكل استثنائي أيضا، وأن ليفربول مستعد لضم مرموش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال تقديم عرض أولي بقيمة 60 مليون يورو للمهاجم ويتبقى استطلاع موقف فرانكفورت تجاه العرض.