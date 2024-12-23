مبابي يكشف حادثة حاسمة غيرت مسيرته مع ريال مدريد

أدلى كيليان مبابي، نجم بتصريحات مثيرة على القناة التلفزيونية للنادي كشف فيها أنه "وصل إلى القاع" بعد حادثة إهدار ركلة جزاء أمام أتلتيك بلباو في الإسباني خلال الشهر الجاري.



وأهدر مبابي، الذي عاش على وقع أزمة ثقة طيلة الأسابيع الماضية مع الريال، ركلة جزاء أمام أتلتيك بلباو يوم 4 ديسمبر في الجولة 19 من الليغا ليتسبب في خسارة الفريق (2 ـ1).



لكن الأسوأ من ذلك للاعب الفرنسي أنها كانت ركلة الجزاء الثانية على التوالي التي يهدرها بعد ركلة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.



وغادر مبابي باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الأخيرة باعتباره الهداف التاريخي للنادي الفرنسي لكن انتقاله إلى ريال مدريد شابه بعض المشاكل البسيطة مثل إصابته في عضلات الفخذ الخلفية ومشكلة في الفخذ أيضا عرقلت فترة استقراره.



وقال كيليان مبابي لقناة ريال مدريد التلفزيونية: "لقد استفدت كثيرا من مباراة بيلباو. لقد وصلت للقاع في تلك الفترة، أهدرت ركلة جزاء وأدركت في تلك اللحظة أنني يجب أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص".



ورفع مبابي رصيده إلى 10 أهداف في 16 مباراة بالدوري الإسباني، ليساعد ريال مدريد على إنهاء العام الحالي في المركز الثاني بالدوري بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد المتصدر.



وتابع: "أستطيع تسجيل المزيد من الأهداف، وأعلم أن لدي الكثير لأقدمه. لقد لعبت بشكل أفضل في المباريات القليلة الماضية".

وقال مبابي: "أعتقد أننا نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل الآن. انضممت للفريق وهذا غيّر الكثير من الأشياء. انتهت فترة التأقلم كما يقول المدرب. أشعر براحة كبيرة في الفريق وألعب بشكل أفضل مع الآخرين في الملعب".



وأضاف المهاجم الفرنسي أنه استغل خيبة الأمل تلك لدفعه للعودة أخيرا إلى مستواه.



ويسافر ريال مدريد لمواجهة بلنسية في الدوري المحلي في الثالث من يناير المقبل في مباراة مؤجلة.