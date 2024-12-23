مبابي يكشف حادثة حاسمة غيرت مسيرته مع ريال مدريد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدلى كيليان مبابي، نجم ريال مدريد بتصريحات مثيرة على القناة التلفزيونية للنادي كشف فيها أنه "وصل إلى القاع" بعد حادثة إهدار ركلة جزاء أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني خلال الشهر الجاري.
وأهدر مبابي، الذي عاش على وقع أزمة ثقة طيلة الأسابيع الماضية مع الريال، ركلة جزاء أمام أتلتيك بلباو يوم 4 ديسمبر في الجولة 19 من الليغا ليتسبب في خسارة الفريق (2 ـ1).
لكن الأسوأ من ذلك للاعب الفرنسي أنها كانت ركلة الجزاء الثانية على التوالي التي يهدرها بعد ركلة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.
وغادر مبابي باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الأخيرة باعتباره الهداف التاريخي للنادي الفرنسي لكن انتقاله إلى ريال مدريد شابه بعض المشاكل البسيطة مثل إصابته في عضلات الفخذ الخلفية ومشكلة في الفخذ أيضا عرقلت فترة استقراره.
وقال كيليان مبابي لقناة ريال مدريد التلفزيونية: "لقد استفدت كثيرا من مباراة بيلباو. لقد وصلت للقاع في تلك الفترة، أهدرت ركلة جزاء وأدركت في تلك اللحظة أنني يجب أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص".
ورفع مبابي رصيده إلى 10 أهداف في 16 مباراة بالدوري الإسباني، ليساعد ريال مدريد على إنهاء العام الحالي في المركز الثاني بالدوري بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد المتصدر.
وتابع: "أستطيع تسجيل المزيد من الأهداف، وأعلم أن لدي الكثير لأقدمه. لقد لعبت بشكل أفضل في المباريات القليلة الماضية".
وقال مبابي: "أعتقد أننا نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل الآن. انضممت للفريق وهذا غيّر الكثير من الأشياء. انتهت فترة التأقلم كما يقول المدرب. أشعر براحة كبيرة في الفريق وألعب بشكل أفضل مع الآخرين في الملعب".
وأضاف المهاجم الفرنسي أنه استغل خيبة الأمل تلك لدفعه للعودة أخيرا إلى مستواه.
ويسافر ريال مدريد لمواجهة بلنسية في الدوري المحلي في الثالث من يناير المقبل في مباراة مؤجلة.
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