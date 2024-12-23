استجابة فورية.. فاتي يفاجئ فليك وديكو بطلب غير متوقع بعد عودته من الإصابة

طلب أنسو فاتي برشلونة عدم الحصول على الراحة، التي يحظى بها الفريق اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى السبت المقبل، من أجل القيام بتدريبات إضافية خلال عطلة عيد الميلاد.



وحصل فاتي، الذي تعرض لإصابة عضلية الشهر الماضي، على التصريح الطبي للمشاركة يوم الجمعة، لكنه لم يلعب ضد أتلتيكو مدريد، نظرًا لصعوبة المباراة وابتعاده عن إيقاع المنافسة.



وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن صاحب الـ22 عامًا يرغب في مواصلة التدريبات حتى عودة الفريق يوم الأحد المقبل، على أمل استعادة لياقته في أسرع وقت ممكن.

وأضافت: "لقد استقبل المدرب هانز فليك وديكو المدير الرياضي، طلب فاتي بشكل جيد للغاية، لأنه يدل على التزامه في وضع صعب بالنسبة له".



وأوضحت: "وضع النادي تحت تصرفه فريقًا من المتخصصين (مدربين بدنيين وأخصائيي علاج طبيعي وأطباء) للأيام التي سيتدرب فيها".

وشارك فاتي، الذي يمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى عام 2027، في 7 مباريات هذا الموسم، وبدأ أساسيًا في واحدة منها فقط.





