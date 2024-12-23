استجابة فورية.. فاتي يفاجئ فليك وديكو بطلب غير متوقع بعد عودته من الإصابة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طلب أنسو فاتي لاعب برشلونة عدم الحصول على الراحة، التي يحظى بها الفريق اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى السبت المقبل، من أجل القيام بتدريبات إضافية خلال عطلة عيد الميلاد.
وحصل فاتي، الذي تعرض لإصابة عضلية الشهر الماضي، على التصريح الطبي للمشاركة يوم الجمعة، لكنه لم يلعب ضد أتلتيكو مدريد، نظرًا لصعوبة المباراة وابتعاده عن إيقاع المنافسة.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن صاحب الـ22 عامًا يرغب في مواصلة التدريبات حتى عودة الفريق يوم الأحد المقبل، على أمل استعادة لياقته في أسرع وقت ممكن.
وأضافت: "لقد استقبل المدرب هانز فليك وديكو المدير الرياضي، طلب فاتي بشكل جيد للغاية، لأنه يدل على التزامه في وضع صعب بالنسبة له".
وأوضحت: "وضع النادي تحت تصرفه فريقًا من المتخصصين (مدربين بدنيين وأخصائيي علاج طبيعي وأطباء) للأيام التي سيتدرب فيها".
وشارك فاتي، الذي يمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى عام 2027، في 7 مباريات هذا الموسم، وبدأ أساسيًا في واحدة منها فقط.
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