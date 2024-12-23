جهاز إزالة الرطوبة الذكي من إل جي الحل الأمثل للحياة العصرية

MENAFN - AETOSWire) حلّت أشهر الشتاء أخيراً وأصبحت الإمارات العربية المتحدة بأكملها مستعدة للاستمتاع بأفضل الشهور في البلاد. لكن يأتي مع تغير الطقس مجموعة من التحديات، وخاصةً في الأماكن المغلقة حيث يمكن أن ترتفع الرطوبة في المنازل المغلقة، مما قد يؤدي إلى نمو العفن وتلف الجدران والأثاث والممتلكات الأخرى وانخفاض جودة الهواء. ويعتبر الحل الأنسب لتلك المشكلة هو الحصول على جهاز إزالة الرطوبة الأكثر ذكاءً من "إل جي".

يعتبر جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" الإضافة المثالية لغرفة المعيشة، فهو يساعد على إبقاء الغرفة خالية من الرطوبة، ويحافظ أيضاً على نقاء الهواء، وكل ذلك مع تصميم أنيق.

ويأتي هذا الجهاز مزوداً بتقنيات المنزل المتطورة مثل الضاغط العاكس المزدوج الشهير من "إل جي" والذي يضبط شدة إزالة الرطوبة بكفاءة حسب الرطوبة المحيطة، مما يوفر جواً داخلياً مريحاً. كما يمتلك سعة يومية تبلغ 30 لتراً، وهو ما يعادل إزالة الرطوبة من 120 زجاجة من الماء سعة 250 مل، مما يضمن بقاء منزلكم جافاً ومريحاً. ولا داعي للقلق بشأن الضوضاء أيضاً، لأن كل ذلك يحدث عند مستوى 33 ديسيبل هادئ للغاية.

إضافة إلى ذلك، يأتي جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" مزوداً بفلتر HEPA H13 Safe Plus، مما يضمن خلوّ منزلكم من الغبار والفيروسات والبكتيريا وحبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى. كما يضم 18 ميزة أمان إضافية، منها تقنية المؤين وUVnano إلى جانب نظام حماية اللوحة الأم وتقنيات استشعار حالة المبادل الحراري ومجموعة من ميزات حماية المكونات مثل المحرك ومقبس الطاقة والضاغط والمزيد.

تشتهر "إل جي" بتصاميمها الأنيقة لكافة أجهزتها المنزلية، وينعكس هذا التصميم في جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" أيضاً، الذي يتميز بتصميم أنيق، ويأتي مع عناصر عملية مثل مقبض الدفع والسحب لسهولة الحركة وعجلات دوارة بزاوية 360 درجة لسهولة الحركة. كما يحتوي على خزان مياه شفاف للتحقق السريع من المستوى، بينما يمنع تصميم الغطاء المدمج التسربات. ويأتي مزوداً أيضاً بخرطوم تجفيف الأحذية على شكل حرف Y وخرطوم تجفيف الخزانة على شكل حرف T، وهو مثالي لتجفيف الأحذية والخزانات خلال أيام الشتاء الرطبة.

يتم التحكم بكل ذلك بسهولة من خلال تقنية LG ThinQ. ويستطيع المستخدمون تفعيل التشغيل عن بُعد باستخدام هاتف ذكي متوافق عبر الاتصال بشبكة Wi-Fi، إضافةً إلى جدولة الجلسات ومراقبة استخدام الطاقة. وسيتلقى المستخدمون أيضاً تنبيهات عند امتلاء دلاء الصرف أو مستويات الرطوبة العالية، مما يضمن الأداء الأمثل في جميع الأوقات.

يُعدّ جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" الحل الأمثل للحياة العصرية، حيث يجمع بين التقنيات المتطورة والتصميم الأنيق لضمان بيئة داخلية مريحة وصحية. وستتمكنون مع وجود هذا الجهاز في منزلكم من الاستمتاع بأشهر الشتاء بثقة والحفاظ على منزلكم جافاً وآمناً ومجهزاً بشكل أنيق لمواجهة أي تحديات متعلقة بتغيّر الطقس.

لمعرفة المزيد:

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة

تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: و