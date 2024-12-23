جهاز إزالة الرطوبة الذكي من إل جي الحل الأمثل للحياة العصرية

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- AETOSWire) حلّت أشهر الشتاء أخيراً وأصبحت الإمارات العربية المتحدة بأكملها مستعدة للاستمتاع بأفضل الشهور في البلاد. لكن يأتي مع تغير الطقس مجموعة من التحديات، وخاصةً في الأماكن المغلقة حيث يمكن أن ترتفع الرطوبة في المنازل المغلقة، مما قد يؤدي إلى نمو العفن وتلف الجدران والأثاث والممتلكات الأخرى وانخفاض جودة الهواء. ويعتبر الحل الأنسب لتلك المشكلة هو الحصول على جهاز إزالة الرطوبة الأكثر ذكاءً من "إل جي".
يعتبر جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" الإضافة المثالية لغرفة المعيشة، فهو يساعد على إبقاء الغرفة خالية من الرطوبة، ويحافظ أيضاً على نقاء الهواء، وكل ذلك مع تصميم أنيق.
ويأتي هذا الجهاز مزوداً بتقنيات المنزل المتطورة مثل الضاغط العاكس المزدوج الشهير من "إل جي" والذي يضبط شدة إزالة الرطوبة بكفاءة حسب الرطوبة المحيطة، مما يوفر جواً داخلياً مريحاً. كما يمتلك سعة يومية تبلغ 30 لتراً، وهو ما يعادل إزالة الرطوبة من 120 زجاجة من الماء سعة 250 مل، مما يضمن بقاء منزلكم جافاً ومريحاً. ولا داعي للقلق بشأن الضوضاء أيضاً، لأن كل ذلك يحدث عند مستوى 33 ديسيبل هادئ للغاية.
إضافة إلى ذلك، يأتي جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" مزوداً بفلتر HEPA H13 Safe Plus، مما يضمن خلوّ منزلكم من الغبار والفيروسات والبكتيريا وحبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى. كما يضم 18 ميزة أمان إضافية، منها تقنية المؤين وUVnano إلى جانب نظام حماية اللوحة الأم وتقنيات استشعار حالة المبادل الحراري ومجموعة من ميزات حماية المكونات مثل المحرك ومقبس الطاقة والضاغط والمزيد.
تشتهر "إل جي" بتصاميمها الأنيقة لكافة أجهزتها المنزلية، وينعكس هذا التصميم في جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" أيضاً، الذي يتميز بتصميم أنيق، ويأتي مع عناصر عملية مثل مقبض الدفع والسحب لسهولة الحركة وعجلات دوارة بزاوية 360 درجة لسهولة الحركة. كما يحتوي على خزان مياه شفاف للتحقق السريع من المستوى، بينما يمنع تصميم الغطاء المدمج التسربات. ويأتي مزوداً أيضاً بخرطوم تجفيف الأحذية على شكل حرف Y وخرطوم تجفيف الخزانة على شكل حرف T، وهو مثالي لتجفيف الأحذية والخزانات خلال أيام الشتاء الرطبة.
يتم التحكم بكل ذلك بسهولة من خلال تقنية LG ThinQ. ويستطيع المستخدمون تفعيل التشغيل عن بُعد باستخدام هاتف ذكي متوافق عبر الاتصال بشبكة Wi-Fi، إضافةً إلى جدولة الجلسات ومراقبة استخدام الطاقة. وسيتلقى المستخدمون أيضاً تنبيهات عند امتلاء دلاء الصرف أو مستويات الرطوبة العالية، مما يضمن الأداء الأمثل في جميع الأوقات.
يُعدّ جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" الحل الأمثل للحياة العصرية، حيث يجمع بين التقنيات المتطورة والتصميم الأنيق لضمان بيئة داخلية مريحة وصحية. وستتمكنون مع وجود هذا الجهاز في منزلكم من الاستمتاع بأشهر الشتاء بثقة والحفاظ على منزلكم جافاً وآمناً ومجهزاً بشكل أنيق لمواجهة أي تحديات متعلقة بتغيّر الطقس.
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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة
تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: و
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