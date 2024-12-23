إطلاق شركة Ellipses برنامجًا رائدًا للتجارب السريرية في الشرق الأوسط

سيتم إجراء هذه الدراسة مبدئيًا في مركزي رعاية صحية كبيرين في أبو ظبي، وهما Cleveland وTawam Hospital، وذلك عقب الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية ووزارة ودائرة الصحة في الإمارات العربية المتحدة، ويجري حاليًا النظر في أمر إدراج مركز ثالث لإجراء الدراسة، كما قد بدأت عملية اختيار المرضى.

ستركز التجربة على مثبط RET الانتقائي (SRI)‏، EP0031/A400 من الجيل التالي الذي تقدمه شركة Ellipses، وهو علاج محتمل للأورام الناتجة عن حدوث طفرات في جين RET، والتي تعد أكثر شيوعًا في سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة وسرطان الغدة الدرقية.

صرح السير والأستاذ Christopher Evans ، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية، والمدير التنفيذي لشركة Ellipses ، قائلاً: "لقد أصبح من الممكن إلى حد كبير تحقيق أهداف مهمتنا المتمثلة في العثور على علاجات واعدة ومتميزة للسرطان وتطويرها بوتيرة سريعة، وذلك بفضل الدعم الراسخ الذي أغدقه علينا المستثمرون في أبو ظبي، إذ تبنوا نموذج Ellipses ورؤيتها منذ المراحل الأولى".

"لقد حط بنا رحال هذا الالتزام الهائل في مرحلة مهمة حيث يمكن أن تسهم إنجازاتنا في تحقيق فوائد متوقعة ومبشرة للمرضى في الإمارات العربية المتحدة. وبات بإمكاننا، بعدة طرق، أن نمنح الأمل والعلاج المبتكر لشعب الإمارات العربية المتحدة، وأن نمكن أيضًا متخصصي الرعاية الصحية من التعاون ومشاركة الأبحاث. وأود أن أشير إلى أن هذه هي التجربة الأولى من بين العديد من التجارب التي نأمل إجراءها في المنطقة."

يعد السير Chris واحدًا من العديد من الخبراء العالميين في مجال علوم الحياة والرعاية الصحية في المجلس الاستشاري لشركة M42 الرائدة في أبو ظبي في مجال التكنولوجيا والداعمة لمبادرة Ellipses، كما يشغل منصبًا ضمن مجلس إدارة Emirates Drug Establishment.

منحت إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية (FDA) تصنيف الدواء اليتيم لدواء EP0031/A400 في نوفمبر 2023، وفي مارس من نفس العام منحته أيضًا تصنيف المسار السريع، وهذا من شأنه تيسير وتسريع وتيرة تطوير وتقييم الأدوية الجديدة المخصصة لعلاج الحالات الخطيرة أو المهددة للحياة، ناهيك عن إمكانية تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة.

علَّق الأستاذ Tobias Arkenau ، رئيس قسم تطوير الأدوية الطبية ومدير القسم الطبي العالمي في شركة Ellipses ، قائلاً: "يعد بدء التجربة السريرية على دواء EP0031/A400 في الإمارات العربية المتحدة مبادرة تحمل في طياتها الكثير من الآمال. واستنادًا إلى التجارب التي أجريت حتى الآن، ترسخ لدينا اعتقاد بأن دواء EP0031/A400 يتمتع بالإمكانات اللازمة لإحداث نقلة نوعية كمثبط RET من الجيل التالي، لا سيما في المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) وسرطان الغدة الدرقية الناجمين عن حدوث طفرة في جين RET، واللذين يعدان مرضين خطيرين وقاتلين لمئات الآلاف من المرضى على مستوى العالم."

نبذة عن EP0031/A400

تطور شركة Ellipses دواء EP0031/A400 بالتعاون مع شركة Kelun Biotech (6990)، إذ تُجري الأولى تجربة سريرية عالمية تتضمن مرحلتين بعنوان EP0031 (NCT05443126)، وتُجري الثانية تجربة أخرى في الصين تحت عنوان A400 (NCT05265091). وقد تم إجراء دراسات المرحلة الأولى المعيارية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، في حين لا تزال تجارب المرحلة الثانية المعنية بتسجيل الدواء جارية في الصين والولايات المتحدة وأوروبا والإمارات العربية المتحدة.

في مارس 2021، منحت شركة Kelun-Biotech شركة Ellipses ترخيصًا حصريًا لاستخدام دواء EP0031/A400 في مناطق معينة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، مع احتفاظ شركة Kelun-Biotech بحقوق معينة في منطقة الصين الكبرى وبعض البلدان الآسيوية. إضافةً إلى ذلك، وافقت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين على طلب تسجيل EP0031/A400 كدواء تجريبي (IND) في يونيو 2021، أما المرحلة الثانية من التجربة السريرية المعنية بتسجيل الدواء فهي جارية حاليًا في الصين. وفي يونيو 2022، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على طلب تسجيل EP0031/A400 الخاضع لتجربة سريرية تتضمن مرحلتين أولى وثانية كدواء تجريبي (IND) في الولايات المتحدة.

نبذة عن الأورام المعدلة بفعل الطفرات في جين RET

تم تحديد الطفرات والتغيرات الجينية في جين RET باعتبارها محفزات رئيسية للإصابة بأنواع عديدة من الأورام، إذ تعد أكثر شيوعًا في سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة وسرطان الغدة الدرقية، وثمة مؤشرات تفيد بأن الطفرات والتغييرات الجينية في جين RET قد تكون مسؤولة عن ما يقرب من 2% من كل الأورام الصلبة. هذا، وبعد التطوير الناجح لمثبطات RET الانتقائية (SRI)‏ من الجيل الأول وزيادة إدراك آليات تهرب الخلايا السرطانية من هذه الأدوية، تنبع حاجة ماسة إلى تطوير علاجات جديدة يمكنها معالجة المقاومة المكتسبة، بما في ذلك تطوير مثبطات RET الانتقائية (SRI) من الجيل التالي.

نبذة عن Ellipses Pharma Limited

تعد Ellipses شركة تطوير أدوية عالمية تتخذ من لندن مقرًا لها وينصب تركيزها على تسريع وتيرة تطوير علاجات لمرض السرطان، معتمدةً في هذا الصدد على نموذج مبتكر لتطوير الأدوية يجمع بين آلية الفحص غير المتحيز لتقليل المخاطر المرتبطة بعملية اختيار الأصول مع ضمان تدفق تمويلي مستمر بغية تقليص الوقت اللازم لتطوير منتجات رائدة بالاعتماد على التجارب السريرية والوقت اللازم للوصول إلى المرضى.

نبذة عن Kelun-Biotech

تعد Kelun-Biotech (6990) شركة قابضة تابعة لشركة Kelun Pharmaceutical (002422) ينصب تركيزها على البحث والتطوير، والتصنيع، والتسويق والتعاون العالمي في مجال الأدوية البيولوجية المبتكرة والأدوية الجزيئية الصغيرة. كما تركز الشركة على مجالات الأمراض الرئيسية، مثل الأورام الصلبة، وأمراض المناعة الذاتية، والأمراض الالتهابية، والأمراض الأيضية، ناهيك عن إنشاء منصة عالمية لتطوير الأدوية وتصنيعها بهدف تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في الصين وبقية ربوع العالم. إضافةً إلى ذلك، تحمل الشركة على عاتقها مهمة تقلد مكانة متميزة كشركة عالمية رائدة في مجال الأدوية المبتكرة، ففي الوقت الحالي، تقوم الشركة على تنفيذ أكثر من 30 مشروعًا رئيسيًا للأدوية المبتكرة، من بينها مشروع واحد نجح في الوصول إلى مرحلة التسويق، و3 مشروعات نجحت في الوصول إلى مرحلة طلب الترخيص (NDA)، وأكثر من 10 مشروعات ما زالت في مرحلة التجارب السريرية. هذا، وقد أسست الشركة واحدة من منصات ADC الرائدة على مستوى العالم، بعنوان OptiDCTM‎، إذ تضم تحت مظلتها مشروع ADC واحدًا نجح في الوصول إلى مرحلة التسويق، ومشروع ADC واحدًا نجح في الوصول إلى مرحلة طلب الترخيص (NDA)، هذا إلى جانب العديد من مشروعات ADC أو مشروعات ADC الجديدة التي ما زالت في مرحلة الأبحاث السريرية وما قبل السريرية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

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