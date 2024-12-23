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المعهد الوطني لأبحاث الصحة قبلة الباحثين والمبتكرين

12/23/2024 2:22:11 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظل رؤية السعودية 2030، جاء إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة خطوة استراتيجية تلبي احتياجات المملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار الصحي. إذ يُعد المعهد حجر الأساس لمنظومة متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي من خلال التركيز على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، بهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تُسهم في تحسين صحة الإنسان وتعزيز استدامة النظام الصحي.
يسعى المعهد إلى تمكين بيئة بحثية متميزة تحفز الابتكار من خلال توحيد الجهود بين المؤسسات والجهات المختلفة لتعزيز المشاركة الفاعلة في البحث العلمي. كما يركز على الاستثمار في بناء القدرات الوطنية عبر توفير دعم شامل يشمل تمويل المشاريع البحثية، وبرامج تدريبية متخصصة، ومنح بحثية تُسهم في تعزيز الإنتاج المعرفي. إضافة إلى ذلك، يدعم المعهد مسرعات الابتكار لتسريع وتيرة التطوير في هذا القطاع الحيوي.
يدرك المعهد أهمية التعاون الدولي في رفع جودة الأبحاث، لذلك يعمل على بناء شراكات مع مؤسسات وخبراء عالميين. يعزز هذا التعاون قدرة المعهد على تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم التنمية المستدامة وترسخ مكانة المملكة عالمياً كمركز رائد في البحث والابتكار الصحي، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ولعل من أبرز الأمثلة على هذه الجهود، توجيه مجلس الوزراء بتفويض وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة، للتباحث مع الجانب الأمريكي حول مشروع مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة.
يهدف هذا التعاون إلى تبادل المعرفة وتعزيز الأبحاث الطبية في مجال الأوبئة، من خلال إيجاد حلول مبتكرة للوقاية والعلاج من الأمراض المعدية والتعامل مع الجوائح.
كذلك إطلاق المعهد في سنته الأولى وإعلان نتائج مبادرات نوعية مثل ((أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية)) بقيمة تصل إلى 167 مليون ريال سعودي. تعكس هذه المبادرة التزامه بمواجهة التحديات الصحية على المستويين المحلي والعالمي، كما تسهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة مؤثرة في مجال الابتكار الصحي. وتتماشى كذلك هذه الجهود مع الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً محورياً في الصناعات الدوائية. فإلى جانب دوره في البحث والتطوير، يلعب المعهد دوراً محورياً في دعم الصناعات الطبية من خلال تمكين البحث العلمي لتطوير التقنيات الطبية الحديثة وتوطينها. كما يعمل على تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع لتسريع التحول نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الابتكار المحلي. يسهم هذا النهج في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
يبرز المعهد الوطني لأبحاث الصحة كمنارة علمية تقود جهود البحث والتطوير والابتكار في المملكة، مستهدفاً تعزيز صحة الإنسان وبناء مجتمع مزدهر ومستدام. ومع استمرار مسيرته، سيكون المعهد شاهداً على التزام المملكة بتطوير قطاع الصحة وتعزيز التميز البحثي والابتكار العلمي وتحقيق الأثر الاقتصادي في اختصاصه مما يعزز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة في المجالات الصحية.

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