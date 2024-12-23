فولكس واجن الكويت تطلق الطراز الجديد كلياً من تيجوان 2024 بسعر حصري 8,888 دينار كويتي

(MENAFN
- BPG Group) الكويت، 23 ديسمبر 2024]
أعلنت فولكس واجن الكويت | شركة بهبهاني للسيارات، عن الإطلاق الرسمي للطراز تيجوان، موديل 1.4 TSI الجديد كلياً، والمتوفر حالياً في معرض فولكس واجن الكويت بسعر حصري (8,888 د.ك) ويأتي هذا الطراز بتصميم مبتكر وأداء قوي، مع مزايا تكنولوجية متطورة تُعيد تعريف تجربة القيادة ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي (الـSUV) الرياضية متعددة الاستخدامات.
ويمثل الطراز الحديث نقلة نوعية في قطاع سيارات (SUV)، إذ يُجسّد مفهوماً جديداً يجمع بين الفخامة الرياضية والأداء القوي، حيث أعيد تصميم السيارة بشكل كامل، لتقوم فولكس واجن بإطلاقها هذا العام، بمظهر وهيكل خارجي أكثر أناقة وجراءة، مع إضافة لمسات ديناميكية هوائية تُحسّن الكفاءة، وتعزز متانتها على مختلف أنواع الطرق والطرق الوعرة.
كما يعكس التصميم الخارجي حضورها الملفت على الطريق، حيث زُوّد الطراز الجديد بمصابيح إضاءة أمامية من فئة IQ Light HD Matrix العالية والقوية، مع مصدّ أمامي معاد تصميمه ومزود بشريط إضاءة LED أنيق، ليضفي مظهراً عصرياً تتفرّد به السيارة تيجوان الحديثة والمطوّرة.
وعلى الرغم من الانطباع القوي والجريء للطراز الجديد، إلا أن الخطوط الجانبية، مع العجلات الرياضية بمقاس 20 بوصة، تُبرز الطابع الانسيابي والمرحب للسيارة.
أما من الداخل، فتوفر تيجوان المحدّثة تجربة قيادة فريدة من نوعها، تجمع بين عناصر الراحة، والفخامة، والابتكار التكنولوجي، حيث تأتي السيارة بمقصورة داخلية مدعومة بأحدث التقنيات، ومصممة بأعلى معايير الراحة والرفاهية:
• أنظمة معلومات وترفيه متقدمة: مزوّدة بشاشة رقمية مقاس 12.9 بوصة، مع خيار الترقية إلى شاشة 15 بوصة، ما يتيح للسائق التحكم بسهولة في مزايا الترفيه والملاحة،
• قمرة قيادة رقمية (DigitalCockpit) حديثة: تضع جميع المعلومات الحيوية أمام السائق بشكل واضح، إلى جانب شاشة عرض رأسية (Head-Up Display) تعزز من راحة القيادة من خلال عرض المعلومات الهامة في مجال رؤية السائق.
كما تحوي المقصورة الداخلية مقاعد Ergo Active Plus الجلدية المصممة بميزات الراحة المطلقة، من ضمنها وظيفة دعم الظهر والرقبة والقطنية، وكذلك نظام المساج المريح، مما يقدم لعميل فولكس واجن تجربة قيادة مريحة، مهما طالت مسافتها.
وكذلك تم تزويد السيارة بنظام إضاءة محيطة قابلة للتخصيص، حيث يمكن للسائق والركاب اختيار الإضاءة التي تناسب أجواءهم، إلى جانب مساحة تخزين أوسع تلبي احتياجات الحياة اليومية، ما يجعل تيجوان خياراً مثالياً للفرد وللعائلة، وعشاق المغامرات والقيادة الطويلة.
ومن حيث الأداء، يقدم الطراز الأحدث من الـSUV الرياضية تيجوان خيارات متنوعة تناسب جميع التفضيلات، فهي متوفّرة بنسختين من المحركات لتلبية المتطلبات المختلفة لكل سائق:
النسخة الأولى: مزوّدة بمحركTSI بسعة 1.4 لتراً وبقوة 150 حصان، مقترناً بناقل حركةDSG من 7 سرعات، ما يضمن قيادة سلسة واستجابة سريعة على مختلف الطرقات.
النسخة الثانية: مزوّدة بمحرك TSI بسعة 2.0 لتراً وبقوة 200 حصان، لتوفير أداء رياضي قوي وتجربة قيادة ممتعة لمحبي السرعة والأداء الديناميكي.
ولضمان تجربة قيادة أكثر ذكاءً وأماناً، تأتي تيجوان الجديدة مجهزة بأحدث تقنيات IQ.DRIVE، وهي باقة ذكية تشمل أنظمة دعم القيادة، مثل نظام مساعد الركن بلس (Park Assist Plus) الذي يتيح ميزة الركن التلقائي بسهولة تامة، وكذلك نظام المساعدة في السفر (Travel Assist)، المصمم لدعم السائق أثناء القيادة لمسافات سفر طويلة، وتعزيز الراحة والأمان لجميع الركاب.
بالإضافة إلى ذلك، توفر السيارة اتصالًا لاسلكيًا متطوراً يتيح الوصول إلى المحتوى الترفيهي والتطبيقات دون الحاجة إلى الكابلات وما إلى ذلك، فضلاً عن ميزة التحكم باللمس الديناميكي التي تمنح تجربة استخدام سلسة تواكب العصر.
وفي كلمة من السيد ماهر عيسى، المدير العام لفولكس واجن الكويت، بمناسبة إطلاق تيجوان الجديدة، قال:
"تعكس هذه الخطوة المهمة التزامنا بتقديم مركبات بمعايير استثنائية، تجمع بين أقصى مستويات الأداء، وأعلى درجات الابتكار التصميمي والتكنولوجي، مع مزايا متقدمة وخصائص فريدة تلبي مختلف الاحتياجات".
وأضاف: "تتفرّد سيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات، تيجوان من فولكس واجن، بتقديم تجربة حياة متكاملة لقائدها، من حيث تصميمها الديناميكي المتطور، وتقنياتها المتقدمة، مع خيارات الأداء العالي، والتي نهدف من خلال طرحها في الكويت، نهدف إلى تعزيز تجربة القيادة لعملائنا هنا، لا سيّما مع عرضنا الحصري الذي يقدم السيارة بسعر فريد لعملاء فولكس واجن المميّزين."
مختتماً كلمته، عبّر السيد ماهر عن حماسه بإطلاق السيارة الجديدة، مؤكداً ثقته في أن الطراز الجديد سيلبي تطلعات العملاء الباحثين عن القوة، والفخامة، والتكنولوجيا المتقدمة، "ونحن نواصل في فولكس واجن الكويت تقديم أحدث الابتكارات لعملائنا، بما يعزز التزامنا بتوفير سيارات مبتكرة تواكب توجهاتهم العصرية".
تعد تيجوان نموذج يجسد فلسفة فولكس واجن في تقديم التطور المستمر والابتكار المتواصل، في مركبات تضمن الاستمتاع بالراحة والرفاهية، والقدرة على التكيف مع مختلف الاحتياجات اليومية.
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