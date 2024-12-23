سبارتان ريس الشرق الأوسط تعلن عن إطلاق سباق تريفيكتا في دبي باركس آند ريزورتس خلال عطلة نهاية الأسبوع!

(MENAFN
- Dubaisc) أعلنت سبارتان ريس الشرق الأوسط اليوم عن استضافة دبي باركس آند ريزورتس لأول سباق تريفيكتا في المدينة لعام 2025 التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. تأتي هذه الشراكة، التي حصلت بموجبها سبارتان ريس على ترخيص من مجموعة آي تي بي ميديا، كجزء من استراتيجية التوسع في سوق الشرق الأوسط وتعزيز التزام العلامة الإقليمي.
سيشهد سباق تريفيكتا ثلاثة سباقات شاقة، سبرينت، سوبر، وبيست، مما يتيح للمشاركين تحدي قدراتهم على التحمل والقوة خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة مليئة بالإثارة. بالإضافة إلى ذلك، سيقام سباق مخصص للأطفال على مدار اليومين، ليكون تجربة لا تُنسى للجميع.
صرّحت إيسلا وات، مديرة سبارتان ريس الشرق الأوسط: "نحن متحمسون لتقديم تجربة سبارتان تريفيكتا الفريدة في قلب دبي النابض بالحياة. إذ يُعد مجمع دبي باركس آند ريزورتس المكان الأمثل لاحتضان هذا الحدث المميز الذي يعد المشاركين بتجربة استثنائية مليئة بالإثارة والتحدي".
وأكدت وات على التزام العلامة التجارية بتعزيز مجتمع قوي ودعم أنماط الحياة النشطة في المنطقة، قائلة: " إن سباق سبارتان ليس مجرد سباق عادي، بل هو حركة تلهم الجميع ، بغض النظر عن مستويات لياقتهم، وتمكنهم من تحدي قدراتهم وتحقيق أهدافهم بإصرار وإرادة قوية".
إلى جانب سباق تريفيكتا الذي سيقام في عطلة نهاية أسبوع، تلتزم سبارتان ريس الشرق الأوسط بدعم المبادرات الإنسانية، وذلك من خلال المساهمة في حملة "الإمارات معك يا لبنان" بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.
حققت علامة سبارتان شهرة عالمية، وأصبحت رمزًا رائدًا في فعاليات التحمل بفضل سلسلة نتفليكس الأخيرة وبطولة العالم لسباق البيست التي أقيمت في أبوظبي.
صرّح ماثيو بروك، نائب الرئيس الأول للعمليات العالمية في سبارتان: "نشعر بحماس كبير للتعاون مع مجموعة آي تي بي ميديا، لنرتقي بسباق سبارتان إلى مستويات جديدة من النجاح في منطقة الشرق الأوسط." وأضاف: "فخبرتهم وانتشارهم الواسع في السوق سيضيفان قيمة كبيرة تدعم توسيع حضور علامتنا التجارية في المنطقة".
تسعى سبارتان ريس الشرق الأوسط لتقديم سباقات حواجز بمعايير عالمية، إلى جانب برامج تدريبية وفعاليات لياقة بدنية تلهم الأفراد من جميع المستويات، وتشجعهم على تحقيق أفضل ما لديهم.
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