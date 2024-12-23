نيسان في معرض طوكيو للسيارات 2025

(MENAFN
- Edelman) يوكوهاما، اليابان، 23 ديسمبر 2024 – تعرض شركة نيسان موتور المحدودة وشركة "نيسان" لرياضة السيارات وتخصيصها – "إن إم سي" (Nissan Motorsports & Cuztomizing Co., Ltd – NMC) مجموعة رائعة من السيارات التي تجسد تطور تقنيات نيسان وقدرتها على تخصيص السيارات الرياضية في معرض طوكيو للسيارات 2025 الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 يناير في مجمّع معارض "ماكوهاري ميسه".
ويتكون جناح نيسان في المعرض من منطقتين متميزتين، حيث سيتم تخصيص قسم للسيارات الرياضية التي تدمج بين التقنيات المتقدمة ورؤية عالم السباقات، في حين يستعرض قسم السيارات المخصصة خبرات نيسان الفريدة في هذا المجال.
وتعرض شركة "نيسان" لرياضة السيارات وتخصيصها – "إن إم سي" سيارتين من علامة "أوتيك" للسيارات المعدّلة، والتي تعرض التصميم والوظائف المحسنة من متخصصين في مجال هياكل السيارات في شركة نيسان.
موقع المعرض
جناح نيسان رقم 217، قاعدة عرض 2-3 (القاعة الغربية)
السيارات المعروضة
• نيسان "زد فير ليدي" (Nissan Fairlady Z)
سيتم عرض سيارة نيسان "زد فير ليدي" Fairlady Z بمواصفات أمريكا الشمالية لعام 2025، والتي بدء استقبال طلبات شرائها في اليابان في نوفمبر 2024. ويتميز هذا الطراز بأدائه الديناميكي واستجابته السريعة بما يتماشى تمامًا مع نوايا السائق، ويمزج التصميم بشكل متناغم بين التقاليد والتقنيات الحديثة، وتتميز بلون هيكلها الجديد باللون أزرق ساحل الخليج (أزرق وانجان) باليابانية
• نيسان الإصدار الخاص من نيسمو جي تي-آر (GT-R NISMO)
ومن مجموعة GT-R الشهيرة، ستقدم نيسان الإصدار الخاص من نيسمو جي تي-آر (GT-R NISMO) وهو الطراز الذي يسعى لتحقيق أعلى أداء في تاريخ GT-R، ويتضمن أقصى ما توصلت له تقنيات السباق، ومن بينها مكونات المحرك المتوازنة عالية الدقة ويشمل ذلك، حلقات المكبس والقضبان والأعمدة المرفقية، بالإضافة إلى غطاء المحرك المصنوع من ألياف الكربون الحصري لطراز نيسمو مع طلاء شفاف والمزود بمنفذ هواء NACA.
• نيسان أريا نيسمو
استنادًا إلى سيارة نيسان "أريا نيسمو" المزودة بنظام التحكم بجميع العجلات e-4ORCE، يجسد طراز EV NISMO الرائد، الجيل الجديد من تصميم EV NISMO، حيث يجمع بين الأناقة والأداء المتفوق بفضل الديناميكية الهوائية المتقنة، بالإضافة إلى تعديلات NISMO الحصرية، التي توفر مناورات استثنائية على المنعطفات والتسارع المستدام.
• نيسان (أر 32 جي تي-آر المعدلة) (R32 GT-R EV Conversion)
يأتي النموذج التجريبي R32EV بناء على سيارة R32 Skyline GT-R (BNR32) وقد تم تحويلها إلى سيارة كهربائية بواسطة فريق متخصص من المهندسين المتطوعين في نيسان، التي بدأ العمل عليها في مارس 2023، مع مشاركة التحديثات على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بعلامة نيسان. وتهدف هذه المبادرة إلى تجسيد وإعادة إحياء قوة BNR32 من خلال دمج التقنيات الحديثة للسيارات الكهربائية.
• نيسان (موتول أوتيك زد رقم 23) (Motul Autech Z #23)
تفتخر نيسان بتقديم العرض الخاص الذي يضم سيارة نيسان زد 23 (Nissan Z #23)، والتي حققت انتصارات عديدة في سباقات مختلفة بما يجسد جوهر نيسان. وقد تنافست السيارة في فئة GT500 من سلسلة سباقات "سوبر جي تي" لعام 2024، كما سيتضمن الجناح عروضًا حية لعمل الفنيين والتقنيين من "نيسمو" في منطقة الصيانة بالإضافة إلى تجربة ركوب مخصصة للأطفال حصرًا.
• مفهوم "الاسترخاء مع اكس-تريل" (X-Trail unwind) ومفهوم إعادة الاتقان من اكس-تريل (X-Trail remastered)
بوحي من مفهوم "الاسترخاء"، يعرض الجناح طرازين جديدين وقديمين من "اكس-تريل" مزودين بمميزات ممتعة.
ويعتمد مفهوم "الاسترخاء" في سيارة "اكس-تريل" على الطراز الحالي من السيارة المزود بنظام الدفع الكهربائي بالكامل e-POWER، مع تخصيص مقطورة يمكن تحميلها، ما يوجد مساحة سلسة تتجاوز الحدود بين الداخل والخارج، وهي مثالية للحظات الاسترخاء الاستثنائية مثل الاستمتاع فنجان من القهوة الفاخرة.
أما مفهوم "إعادة الاتقان" في "اكس-تريل"، فيأتي ثالثًا ضمن سلسلة تخصيص السيارات المستعملة من نيسان بعد طرازي Cube وMarch، حيث يستفيد المفهوم من الجيل السابق من "اكس-تريل" لإنشاء محيط للاستمتاع بالتسجيلات القديمة، وتقديم منظور جديد للاستمتاع بالسيارات المستعملة.
• مواصفات دعم الكوارث
يضم المعرض الخامس نموذجًا لسيارة "نيسان كارافان" المصممة لدعم حالات الكوارث. فبناءً على التعليقات التي تلقتها نيسان من العملاء بشأن مركز الدعم المتنقل في حالات الكوارث الذي عُرض في يناير، قامت الشركة بتطوير التصميم مع التركيز على التطبيق العملي. ويتميز الطراز الحالي بالبطارية المحمولة من سيارة "ليف" الموضوعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء السيارة، ما يعزز من وظائفها. بالإضافة إلى الاستخدام اليومي، كما تم تصميمها لدعم أنشطة الإغاثة من الكوارث لعدة أيام في حالة الطوارئ.
• المواصفات الرياضية "أورا أوتيك" Aura AUTECH والمواصفات الرياضية "سيرينا أوتيك" Serena AUTECH
تعرض نيسان سيارتين من مجموعة الطرازات الرائدة التي تقدمها "أوتيك"، وهما "أورا أوتيك" بالمواصفات الرياضية و"سيرينا أوتيك" بالمواصفات الرياضية، واللتان من المقرر إطلاقهما أوائل ديسمبر. وتجمع هذه الطرازات بين التصميم الرياضي الأنيق وتجربة القيادة المبهجة، حيث يتميز كل منهما بهيكل ونظام تعليق مصممان خصيصًا وخصائص توجيه معززة، وجهاز كمبيوتر لتحقيق التوازن الجذاب بين الأداء الرياضي والثبات.
برنامج الجناح
• جلسة حوارية بمناسبة الذكرى الأربعين لشركة نيسمو
المتحدثون: كازويوشي هوشينو، وساتوشي موتوياما، وماساتاكا ياناجيدا
• جلسة حوارية لسائقي نيسمو
المتحدثون: ميتسونوري تاكابوشي وكاتسوماسا تشيو
• القصة السرية وراء تطوير "فير ليدي زد"
المتحدثون: تسوجيو ماتسودا، وهيروشي تامورا
• جلسة حوارية بمناسبة الكشف عن R32EV
المتحدثون: ريوجي هيراكو، هيروشي تامورا
• عرض العمل الحي في منطقة الصيانة / تجربة ركوب الأطفال على متن سيارة نيسان موتول أوتيك زد رقم 23
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء ركن خاص بالهدايا التذكارية داخل جناح نيسان، حيث سيتم تقديم مجموعة مختارة من المجسمات والمنتجات الأخرى المعروضة للبيع والمزخرفة بعلامتي "نيسان" و"نيسمو".
MENAFN23122024003109013449ID1109023901