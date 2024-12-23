stc تتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتعزيز الوعي باستهلاك المياه والطاقة

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 23 ديسمبر 2024:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن تعاونها مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، لإطلاق سلسلة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على المياه والكهرباء. تأتي المبادرة كجزء من التزام stc المستمر بدعم الاستدامة وتسليط الضوء على أهميتها من خلال المبادرات الوطنية التي تخلق تأثيرًا إيجابيًا دائمًا على المجتمع.
يهدف هدا التعاون التي أطلق من قبل stc على منصات التواصل الاجتماعي إلى تثقيف الجمهور من خلال منشورات ورسائل ترشيدية على منصات التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على الممارسات الفعالة للحد من استهلاك الطاقة. وتركز على أهمية الحفاظ على الموارد من خلال الحد من استخدام الطاقة وتعزيز كفاءة استهلاك المياه، والتأكيد على المسؤولية المشتركة داخل المجتمع لتحقيق الاستدامة طويلة الأجل. وبعد تنظيم عدد في حملات استدامة سابقة، تهدف stc إلى اشراك المجتمع ونشر تأثير واسع النطاق من خلال التعاون جنبًا إلى جنب مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
تعليقًا على التعاون، قالت دانة الجاسم، المدير العام للتواصل المؤسسي في شركة الاتصالات الكويتية stc : "بصفتنا رواد في قطاع الاتصالات والقطاع الخاص في الكويت، نعتقد أنه من واجبنا دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز وغرس مفاهيم مستدامة تخدم الأجيال القادمة. حيث يتطلب الحفاظ على الكهرباء والمياه جهودًا جماعية، ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى زيادة الوعي وتشجيع الأفراد والمنظمات على تبني ممارسات إدارة فعالة للموارد. ويتماشى تعاوننا مع الأهداف الرئيسية المحددة في إطار برنامج الاستدامة 2024 الخاص بنا".
وأضافت الجاسم: "في stc، تعد أطر الاستدامة والمسؤولية المجتمعية الشاملة للشركات في صميم استراتيجيتنا المؤسسية، والتي تركز على ترك اثر على المجتمعات التي نخدمها بطريقة إيجابية وفعالة. وذكرت : "نحن ملتزمون بتنفيذ البرامج التي تحقق الأهداف التي حددناها في كل مبادرة، وخلق قيمة طويلة الأجل للمجتمع. لذا نعمل على توسيع نطاق شراكاتنا وتعاوناتنا مع الجهات في القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز تواصلنا مع المجتمع والمساهمة في دفع التغيير الإيجابي للمجتمع ككل".
ومن جهته، قال أحمد الجفيرة، مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة: "إن الحفاظ على الكهرباء والمياه يتجاوز كونه ضرورة اقتصادية، بل هو واجب وطني يسهم في حماية مواردنا الطبيعية والبيئة للأجيال القادمة. ونحن نشهد اليوم معدلات استهلاك عالية لهذه الموارد والتي تؤثر على المجتمع، ونعتقد أن رفع مستوى الوعي حول مثل هذه القضايا أمر ضروري وحاسم. ويهدف تعاوننا مع stc إلى تزويد المواطنين والمقيمين بنصائح حول كيفية تقليل الاستهلاك، مع مشاركة المعلومات القيمة المتعلقة بالممارسات المستدامة الفعالة. ومن خلال التعاون والالتزام، يمكننا تنفيذ هذه الممارسات وتأمين احتياجات الغد"
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