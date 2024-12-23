سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم في قصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بمضامين الكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، معرباً عن الشكر والتقدير للمواطنين على مشاعرهم النبيلة التي أظهروها بهذه المناسبة الوطنية، كما أعرب عن شكره للدول الشقيقة والصديقة على تهانيها.
وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وتزامناً مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور خمسة وعشرين عاماً لتولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، مقاليد الحكم، فقد أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمباشرة توفير 6,900 خدمة إسكانيّة، بما يوفر الحياة الكريمة والبيئة المعيشية المناسبة للمواطنين.
موجهاً في هذا الصدد بزيادة عدد المنتفعين من برنامج "مزايا" للعام 2024 بواقع 1400 مستفيد إضافي، والذي استفاد منه أكثر من 13 ألف مواطناً منذ إطلاقه.
بعدها أشاد المجلس بأهمية مشروع تحديث مصفاة بابكو للتكرير الذي تفضل بافتتاحه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، بالتزامن مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، والذي يُعد أكبر مشروع استراتيجي في تاريخ مملكة البحرين وفي قطاع الطاقة، لافتاً المجلس إلى سعي الحكومة لمواصلة الاستثمار في القطاع النفطي وتشجيع الابتكار والاستدامة فيه، بما يعزز القدرة التنافسية، مثنياً على الجهود المثمرة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز، ودعم سموه المتواصل لهذا القطاع و مبادراته الرامية إلى تطويره وتعزيز قدراته التنافسية، مشيراً إلى أهمية هذا الصرح الاقتصادي الكبير وأهمية البناء عليه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على المواطنين.
معربا عن الاعتزاز بالكوادر الوطنية العاملة في هذا المشروع وفي مختلف المشاريع المتصلة بقطاع الطاقة.
ثم أشار المجلس إلى النجاح الذي حققته مملكة البحرين على صعيد تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال التي استضافتها المملكة مؤخراً برعاية من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشيداً بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وكافة الكوادر الوطنية التي قادت للنجاح الذي تحقق في البطولة على صعيد المشاركة والتنظيم المميز.
بعد ذلك تابع المجلس النتائج التي تحققت على صعيد تنفيذ المبادرات الخاصة بصندوق العمل "تمكين" ومؤشرات الأداء خلال العام 2024، والتي انعكست على نجاح "تمكين" في إدماج وتطوير أكثر من 41 ألف بحريني في القطاع الخاص، وهو الإنجاز الأكبر في تاريخ "تمكين" منذ التأسيس، فيما شكلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 51% من إجمالي المؤسسات التي حصلت على الدعم ضمن برامج تطوير الأعمال، و54% من المؤسسات الحاصلة على الدعم ضمن طلبات التمويل خلال العام 2024، وفي هذا الصدد فقد أشاد المجلس بالجهود التي بذلها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وكافة العاملين في "تمكين" والتي أثمر عنها ما تحقق من نجاحات خلال عام 2024، كما أثنى المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة العمل في هذا الجانب، مؤكداً على أهمية مبادرة مهارات البحرين ومنصة مهارات التوظيف اللتان أطلقتهما "تمكين" مؤخراً كجزء من رؤية متكاملة حول تطوير سوق العمل بصورة شمولية.
ثم أعرب المجلس عن أمنياته للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالتوفيق في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، مؤكداً مواصلة الجهود في تعزيز سير العملية التعليمية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بعدها هنأ المجلس جميع المحتفلين بأعياد الميلاد في مملكة البحرين وفي الدول الصديقة، متمنياً أن يعم الخير والسلام على الجميع.
بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتسمية الهيئة الإدارية المختصة والوزير المختص بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب وتحديد اختصاصاتهما.
2. مذكرة معالي وزير المواصلات والاتصالات بشأن طلب الموافقة على توقيع مملكة البحرين على لوائح الراديو المحدثة للعام 2023 الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
3. مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج زيارة معالي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة إلى مملكة البحرين للمشاركة في اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند.
2. نتائج المشاركة في الاجتماعات الوزارية المشتركة بشأن تطورات الأوضاع في سوريا.
3. نتائج المشاركة في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك.
4. نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك 113.
5. الاجتماعات التحضيرية لزيارة الدولة المرتقبة التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى سلطنة عمان الشقيقة.
6. نتائج المشاركة في اجتماع الدورة (27) للمجلس الوزاري العربي للسياحة واجتماع الدورة (35) لمكتبه التنفيذي.
7. نتائج المشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي.
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