سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم في قصر القضيبية.في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بمضامين الكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة البلاد المعظم خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، معرباً عن الشكر والتقدير للمواطنين على مشاعرهم النبيلة التي أظهروها بهذه المناسبة الوطنية، كما أعرب عن شكره للدول الشقيقة والصديقة على تهانيها.وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وتزامناً مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور خمسة وعشرين عاماً لتولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، مقاليد الحكم، فقد أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمباشرة توفير 6,900 خدمة إسكانيّة، بما يوفر الحياة الكريمة والبيئة المعيشية المناسبة للمواطنين.موجهاً في هذا الصدد بزيادة عدد المنتفعين من برنامج "مزايا" للعام 2024 بواقع 1400 مستفيد إضافي، والذي استفاد منه أكثر من 13 ألف مواطناً منذ إطلاقه.بعدها أشاد المجلس بأهمية مشروع تحديث مصفاة بابكو للتكرير الذي تفضل بافتتاحه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، بالتزامن مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، والذي يُعد أكبر مشروع استراتيجي في تاريخ مملكة البحرين وفي قطاع الطاقة، لافتاً المجلس إلى سعي الحكومة لمواصلة الاستثمار في القطاع النفطي وتشجيع الابتكار والاستدامة فيه، بما يعزز القدرة التنافسية، مثنياً على الجهود المثمرة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز، ودعم سموه المتواصل لهذا القطاع و مبادراته الرامية إلى تطويره وتعزيز قدراته التنافسية، مشيراً إلى أهمية هذا الصرح الاقتصادي الكبير وأهمية البناء عليه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على المواطنين.معربا عن الاعتزاز بالكوادر الوطنية العاملة في هذا المشروع وفي مختلف المشاريع المتصلة بقطاع الطاقة.ثم أشار المجلس إلى النجاح الذي حققته مملكة البحرين على صعيد تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال التي استضافتها المملكة مؤخراً برعاية من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشيداً بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وكافة الكوادر الوطنية التي قادت للنجاح الذي تحقق في البطولة على صعيد المشاركة والتنظيم المميز.بعد ذلك تابع المجلس النتائج التي تحققت على صعيد تنفيذ المبادرات الخاصة بصندوق العمل "تمكين" ومؤشرات الأداء خلال العام 2024، والتي انعكست على نجاح "تمكين" في إدماج وتطوير أكثر من 41 ألف بحريني في القطاع الخاص، وهو الإنجاز الأكبر في تاريخ "تمكين" منذ التأسيس، فيما شكلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 51% من إجمالي المؤسسات التي حصلت على الدعم ضمن برامج تطوير الأعمال، و54% من المؤسسات الحاصلة على الدعم ضمن طلبات التمويل خلال العام 2024، وفي هذا الصدد فقد أشاد المجلس بالجهود التي بذلها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وكافة العاملين في "تمكين" والتي أثمر عنها ما تحقق من نجاحات خلال عام 2024، كما أثنى المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة العمل في هذا الجانب، مؤكداً على أهمية مبادرة مهارات البحرين ومنصة مهارات التوظيف اللتان أطلقتهما "تمكين" مؤخراً كجزء من رؤية متكاملة حول تطوير سوق العمل بصورة شمولية.ثم أعرب المجلس عن أمنياته للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالتوفيق في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، مؤكداً مواصلة الجهود في تعزيز سير العملية التعليمية لتحقيق الأهداف المرجوة.بعدها هنأ المجلس جميع المحتفلين بأعياد الميلاد في مملكة البحرين وفي الدول الصديقة، متمنياً أن يعم الخير والسلام على الجميع.

بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:





1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتسمية الهيئة الإدارية المختصة والوزير المختص بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب وتحديد اختصاصاتهما.





2. مذكرة معالي وزير المواصلات والاتصالات بشأن طلب الموافقة على توقيع مملكة البحرين على لوائح الراديو المحدثة للعام 2023 الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.





3. مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة.







4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.





بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:





1. نتائج زيارة معالي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة إلى مملكة البحرين للمشاركة في اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند.





2. نتائج المشاركة في الاجتماعات الوزارية المشتركة بشأن تطورات الأوضاع في سوريا.





3. نتائج المشاركة في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك.





4. نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك 113.





5. الاجتماعات التحضيرية لزيارة الدولة المرتقبة التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى سلطنة عمان الشقيقة.





6. نتائج المشاركة في اجتماع الدورة (27) للمجلس الوزاري العربي للسياحة واجتماع الدورة (35) لمكتبه التنفيذي.





7. نتائج المشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي.



