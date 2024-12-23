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العرموطي: ساعة يد ثمنها 15 ألف يورو ضمن مسروقات سفارتنا في باريس

12/23/2024 7:22:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تغرب النائب صالح العرموطي، عدم وجود حراس على السفارات الأردنية في الخارج، وذلك بعد حادثة سرقة السفارة الأردنية في باريس.

وقال العرموطي خلال نقاش سؤاله النيابي خلال الجلسة الرقابية للنواب:“وفق التقارير تم سرقة 12500 يورو وساعة يد حقها 15 ألف يورو وإحنا مش لاقيين ناكل”.

وأضاف:“فش خزنات بسفارتنا في باريس، وكان فيها مسدسات تاريخية وذخيرة وسجلات وكمبيوترات”.

وتساءل:“معقول اترك السفارة بدون حارس ونحن لدينا ملحقين عسكرين؟، ما المانع أن يكون لدينا حراس على جميع السفارات الأردنية؟”.

وأكمل:“لماذا لا يتم تعيين الشباب الأردني حراسًا للسفارات لتخفيف البطالة، أو المتقاعدين العسكرين الذين سيتبرعون بالذهاب مجانًا”.

وحول النائب العرموطي سؤال النيابي إلى استجواب للحكومة.

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