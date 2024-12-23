العرموطي: ساعة يد ثمنها 15 ألف يورو ضمن مسروقات سفارتنا في باريس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تغرب النائب صالح العرموطي، عدم وجود حراس على السفارات الأردنية في الخارج، وذلك بعد حادثة سرقة السفارة الأردنية في باريس.
وقال العرموطي خلال نقاش سؤاله النيابي خلال الجلسة الرقابية للنواب:“وفق التقارير تم سرقة 12500 يورو وساعة يد حقها 15 ألف يورو وإحنا مش لاقيين ناكل”.
وأضاف:“فش خزنات بسفارتنا في باريس، وكان فيها مسدسات تاريخية وذخيرة وسجلات وكمبيوترات”.
وتساءل:“معقول اترك السفارة بدون حارس ونحن لدينا ملحقين عسكرين؟، ما المانع أن يكون لدينا حراس على جميع السفارات الأردنية؟”.
وأكمل:“لماذا لا يتم تعيين الشباب الأردني حراسًا للسفارات لتخفيف البطالة، أو المتقاعدين العسكرين الذين سيتبرعون بالذهاب مجانًا”.
وحول النائب العرموطي سؤال النيابي إلى استجواب للحكومة.
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