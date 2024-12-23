الجامعة العربية الأمريكية وهيئة تسوية الأراضي والمياه توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة والتنمية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN -وقّعت الجامعة العربية الأمريكية، ممثلة بقائم أعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، وهيئة تسوية الأراضي والمياه، ممثلة برئيسها سعادة الأستاذ محمد شراكة، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين وتطوير القدرات والمهارات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تأتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على توثيق العلاقات وتطوير التعاون بما يخدم المجتمع الفلسطيني، وبموجب المذكرة، سيتم التعاون في مجالات متعددة تشمل تزويد الجامعة بأولويات البحث العلمي المتعلقة بتطوير نظم المعلومات الجغرافية وتقديم المشورة بشأن المساقات التدريسية المرتبطة بالأراضي والتسوية.

كما تشمل المذكرة تقديم محاضرات تثقيفية لطلبة كلية الحقوق في الجامعة حول إجراءات التسوية وقوانين الأراضي، بالإضافة إلى توفير تدريب عملي لطلبة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في مجالات عمل الهيئة، وستعمل الهيئة على دعم جهود الجامعة في تطوير تقنيات حديثة لتنظيم قواعد البيانات وتسهيل عمليات التسوية واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية.

وتتضمن المذكرة أيضاً تنظيم الفعاليات المشتركة، مثل المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بتسوية الأراضي والمساحة، وتبادل المطبوعات والمنشورات البحثية، إلى جانب تأسيس مراكز بحثية متخصصة.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ برامج العمل الواردة في المذكرة، مع مراجعة دورية لها وإجراء التعديلات اللازمة.

من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور على أهمية الدور الوطني الكبير الذي تقوم به هيئة التسوية في تثبيت الحقوق والملكيات، مشيداً بالتعاون الاستراتيجي بين الطرفين وخصوصاً بما يساهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير البرامج الدراسية ذات العلاقة في بقطاع الأراضي التي تدرس في الجامعة، إضافة

كما

ستقدم الجامعة استشارات فنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب منح دراسية جزئية لدرجة الماجستير لموظفي الهيئة في التخصصات ذات العلاقة، مشيرا إلى تعاون الطرفين في إنشاء مشاريع بحثية وتجريبية داخل الجامعة وتطويرها بما يواكب أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية.

فيما رحب رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الاستاذ محمد شراكة في هذا التعاون مشيداً بدور الجامعة العربية الأمريكية في التطور والتقدم، وأكد على حرص الهيئة على تعزيز آفاق التعاون المشتركة مع الجامعة لما فيها مصلحة وطنية ومهنية عالية.

كما تطرق إلى مشاريع التسوية التي تتلقى تكاتفاً فعالاً وجهوداً مختلفة للعمل الجاد على تطويرها وجلب كافة الأدوات والبرامج والتقنيات الحديثة التي تساهم في رفع نسبة الانجاز وتسهيل العملي، إضافة لتدريب الطلبة والموظفين على التقنيات الحديثة المعمول بها عالمياً بما ينعكس على جودة المخرجات لعملية التسوية التي تساهم بدورها في تثبيت حقوق المواطنين بشكل واضح، مبديا استعداد الهيئة للانطلاق بهذه الاتفاقية التعاونية بكل الامكانيات التي تخدم مصلحة الطرفين.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية كلا من عميد كلية الأعمال الدكتور رائد سعد، ومدير مركز التعليم المستمر في الجامعة الدكتور فيصل الصباح، ومدير العلاقات العامة الأستاذ فراس الصيفي، وموظف العلاقات العامة الأستاذ أحمد أبو حمدة، ومستشار رئيس الهيئة عمرو ناصر، ومدير عام محاكم التسوية محمد عمرو، ومدير عام الإدارة العامة للتسوية الأستاذ قاسم كنعان، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية الأستاذة ختام عياد .