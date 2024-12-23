الجامعة العربية الأمريكية وهيئة تسوية الأراضي والمياه توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة والتنمية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN -
وقّعت الجامعة العربية الأمريكية، ممثلة بقائم أعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، وهيئة تسوية الأراضي والمياه، ممثلة برئيسها سعادة الأستاذ محمد شراكة، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين وتطوير القدرات والمهارات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تأتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على توثيق العلاقات وتطوير التعاون بما يخدم المجتمع الفلسطيني، وبموجب المذكرة، سيتم التعاون في مجالات متعددة تشمل تزويد الجامعة بأولويات البحث العلمي المتعلقة بتطوير نظم المعلومات الجغرافية وتقديم المشورة بشأن المساقات التدريسية المرتبطة بالأراضي والتسوية.
كما تشمل المذكرة تقديم محاضرات تثقيفية لطلبة كلية الحقوق في الجامعة حول إجراءات التسوية وقوانين الأراضي، بالإضافة إلى توفير تدريب عملي لطلبة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في مجالات عمل الهيئة، وستعمل الهيئة على دعم جهود الجامعة في تطوير تقنيات حديثة لتنظيم قواعد البيانات وتسهيل عمليات التسوية واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية.
وتتضمن المذكرة أيضاً تنظيم الفعاليات المشتركة، مثل المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بتسوية الأراضي والمساحة، وتبادل المطبوعات والمنشورات البحثية، إلى جانب تأسيس مراكز بحثية متخصصة.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ برامج العمل الواردة في المذكرة، مع مراجعة دورية لها وإجراء التعديلات اللازمة.
من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور على أهمية الدور الوطني الكبير الذي تقوم به هيئة التسوية في تثبيت الحقوق والملكيات، مشيداً بالتعاون الاستراتيجي بين الطرفين وخصوصاً بما يساهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير البرامج الدراسية ذات العلاقة في بقطاع الأراضي التي تدرس في الجامعة، إضافة
كما
ستقدم الجامعة استشارات فنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب منح دراسية جزئية لدرجة الماجستير لموظفي الهيئة في التخصصات ذات العلاقة، مشيرا إلى تعاون الطرفين في إنشاء مشاريع بحثية وتجريبية داخل الجامعة وتطويرها بما يواكب أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية.
فيما رحب رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الاستاذ محمد شراكة في هذا التعاون مشيداً بدور الجامعة العربية الأمريكية في التطور والتقدم، وأكد على حرص الهيئة على تعزيز آفاق التعاون المشتركة مع الجامعة لما فيها مصلحة وطنية ومهنية عالية.
كما تطرق إلى مشاريع التسوية التي تتلقى تكاتفاً فعالاً وجهوداً مختلفة للعمل الجاد على تطويرها وجلب كافة الأدوات والبرامج والتقنيات الحديثة التي تساهم في رفع نسبة الانجاز وتسهيل العملي، إضافة لتدريب الطلبة والموظفين على التقنيات الحديثة المعمول بها عالمياً بما ينعكس على جودة المخرجات لعملية التسوية التي تساهم بدورها في تثبيت حقوق المواطنين بشكل واضح، مبديا استعداد الهيئة للانطلاق بهذه الاتفاقية التعاونية بكل الامكانيات التي تخدم مصلحة الطرفين.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية كلا من عميد كلية الأعمال الدكتور رائد سعد، ومدير مركز التعليم المستمر في الجامعة الدكتور فيصل الصباح، ومدير العلاقات العامة الأستاذ فراس الصيفي، وموظف العلاقات العامة الأستاذ أحمد أبو حمدة، ومستشار رئيس الهيئة عمرو ناصر، ومدير عام محاكم التسوية محمد عمرو، ومدير عام الإدارة العامة للتسوية الأستاذ قاسم كنعان، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية الأستاذة ختام عياد .
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