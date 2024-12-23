مسيرة جماهيرية غدا وسط مدينة الخليل رفضا للفلتان وحماية المشروع الوطني

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - دعا محافظ الخليل خالد دودين كافة أبناء المحافظة، للمشاركة غدا الثلاثاء، في المسيرة الجماهيرية الحاشدة، من أمام مسجد الحسين بن علي، وسط المدينة، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك رفضا للفلتان، وحماية المشروع الوطني، وحرمة الدم الفلسطيني، واستقلالية القرار الوطني.
وجاءت دعوة المحافظ أثناء ترؤسه ظهر اليوم الاثنين، المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة في المحافظة العميد علي شاكر، ونائب المحافظ العميد تيسير الفاخوري، ونائب مدير جهاز الأمن الوقائي في المحافظة العميد ماهر ابو الحلاوة.
وقال دودين، في كلمته "أثمن جهودكم في تقديم الخدمة للمواطنين رغم كل الظروف الصعبة، لأن انتماءكم وطني، وليس وظيفيا، واليوم هدفنا حماية الشعب الفلسطيني، وليس ابادته، تحقيقا لرغبات واجندات تتنافى مع مشروعنا في إقامة الدولة المستقلة والخليل غدا ستقول كلمتها في التصدي لكل المؤامرات بكافة أشكالها".
وأضاف المحافظ "الضفة الغربية هي المستهدفة اليوم، والمطلوب أن تبنى قراراتنا وفقا لمصلحة شعبنا فقط، ودماء شعبنا وثوابته ليست مزادا لأي جهة كانت، واذا لم نستطع تحقيق أهدافنا الوطنية، فلن نبيعها بل سنورثها للأجيال القادمة لتحقيقه".
واختتم دودين كلمته قائلا "التحية لأهلنا في المناطق المغلقة والمسافر الذين يتعرضون لأبشع أشكال التنكيل والاعتداء، ورغم كل ذلك بقوا صامدين لأنهم مؤمنون بقضيتهم ومشروعهم الوطني في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
من جهته، قال العميد علي شاكر "نحن في كافة مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية مهمتنا خدمة ابناء شعبنا وعنوان المرحلة بوضوح هو "حماية الوطن"، والشعب بكافة مكوناته يتعرض لتحديات في جميع المجالات".
وأكد ضرورة الصمود والتحدي لحماية انجازات ومقدرات شعبنا، وصد المؤامرات وتحقيق الأمن والاستقرار".
وتم خلال اللقاء التطرق إلى خطورة المرحلة والخطوات المطلوبة والإجراءات التي يجب تنفيذها بشكل فوري لحماية المشروع الوطني وحماية شعبنا من الدمار والابادة.
وأكد الحضور أهمية اللقاء ومسيرة الغد، موجهين الدعوة لجميع مكونات شعبنا للمشاركة الفاعلة والتواجد حماية لمستقبل قضيتنا والأجيال القادمة".
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