مسيرة جماهيرية غدا وسط مدينة الخليل رفضا للفلتان وحماية المشروع الوطني

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - دعا محافظ الخليل خالد دودين كافة أبناء المحافظة، للمشاركة غدا الثلاثاء، في المسيرة الجماهيرية الحاشدة، من أمام مسجد الحسين بن علي، وسط المدينة، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك رفضا للفلتان، وحماية المشروع الوطني، وحرمة الدم الفلسطيني، واستقلالية القرار الوطني.

وجاءت دعوة المحافظ أثناء ترؤسه ظهر اليوم الاثنين، المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة في المحافظة العميد علي شاكر، ونائب المحافظ العميد تيسير الفاخوري، ونائب مدير جهاز الأمن الوقائي في المحافظة العميد ماهر ابو الحلاوة.

وقال دودين، في كلمته "أثمن جهودكم في تقديم الخدمة للمواطنين رغم كل الظروف الصعبة، لأن انتماءكم وطني، وليس وظيفيا، واليوم هدفنا حماية الشعب الفلسطيني، وليس ابادته، تحقيقا لرغبات واجندات تتنافى مع مشروعنا في إقامة الدولة المستقلة والخليل غدا ستقول كلمتها في التصدي لكل المؤامرات بكافة أشكالها".

وأضاف المحافظ "الضفة الغربية هي المستهدفة اليوم، والمطلوب أن تبنى قراراتنا وفقا لمصلحة شعبنا فقط، ودماء شعبنا وثوابته ليست مزادا لأي جهة كانت، واذا لم نستطع تحقيق أهدافنا الوطنية، فلن نبيعها بل سنورثها للأجيال القادمة لتحقيقه".

واختتم دودين كلمته قائلا "التحية لأهلنا في المناطق المغلقة والمسافر الذين يتعرضون لأبشع أشكال التنكيل والاعتداء، ورغم كل ذلك بقوا صامدين لأنهم مؤمنون بقضيتهم ومشروعهم الوطني في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

من جهته، قال العميد علي شاكر "نحن في كافة مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية مهمتنا خدمة ابناء شعبنا وعنوان المرحلة بوضوح هو "حماية الوطن"، والشعب بكافة مكوناته يتعرض لتحديات في جميع المجالات".

وأكد ضرورة الصمود والتحدي لحماية انجازات ومقدرات شعبنا، وصد المؤامرات وتحقيق الأمن والاستقرار".

وتم خلال اللقاء التطرق إلى خطورة المرحلة والخطوات المطلوبة والإجراءات التي يجب تنفيذها بشكل فوري لحماية المشروع الوطني وحماية شعبنا من الدمار والابادة.

وأكد الحضور أهمية اللقاء ومسيرة الغد، موجهين الدعوة لجميع مكونات شعبنا للمشاركة الفاعلة والتواجد حماية لمستقبل قضيتنا والأجيال القادمة".