Monday, 23 December 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرة جماهيرية غدا وسط مدينة الخليل رفضا للفلتان وحماية المشروع الوطني

12/23/2024 7:13:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - دعا محافظ الخليل خالد دودين كافة أبناء المحافظة، للمشاركة غدا الثلاثاء، في المسيرة الجماهيرية الحاشدة، من أمام مسجد الحسين بن علي، وسط المدينة، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك رفضا للفلتان، وحماية المشروع الوطني، وحرمة الدم الفلسطيني، واستقلالية القرار الوطني.

وجاءت دعوة المحافظ أثناء ترؤسه ظهر اليوم الاثنين، المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة في المحافظة العميد علي شاكر، ونائب المحافظ العميد تيسير الفاخوري، ونائب مدير جهاز الأمن الوقائي في المحافظة العميد ماهر ابو الحلاوة.

وقال دودين، في كلمته "أثمن جهودكم في تقديم الخدمة للمواطنين رغم كل الظروف الصعبة، لأن انتماءكم وطني، وليس وظيفيا، واليوم هدفنا حماية الشعب الفلسطيني، وليس ابادته، تحقيقا لرغبات واجندات تتنافى مع مشروعنا في إقامة الدولة المستقلة والخليل غدا ستقول كلمتها في التصدي لكل المؤامرات بكافة أشكالها".

وأضاف المحافظ "الضفة الغربية هي المستهدفة اليوم، والمطلوب أن تبنى قراراتنا وفقا لمصلحة شعبنا فقط، ودماء شعبنا وثوابته ليست مزادا لأي جهة كانت، واذا لم نستطع تحقيق أهدافنا الوطنية، فلن نبيعها بل سنورثها للأجيال القادمة لتحقيقه".

واختتم دودين كلمته قائلا "التحية لأهلنا في المناطق المغلقة والمسافر الذين يتعرضون لأبشع أشكال التنكيل والاعتداء، ورغم كل ذلك بقوا صامدين لأنهم مؤمنون بقضيتهم ومشروعهم الوطني في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

من جهته، قال العميد علي شاكر "نحن في كافة مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية مهمتنا خدمة ابناء شعبنا وعنوان المرحلة بوضوح هو "حماية الوطن"، والشعب بكافة مكوناته يتعرض لتحديات في جميع المجالات".

وأكد ضرورة الصمود والتحدي لحماية انجازات ومقدرات شعبنا، وصد المؤامرات وتحقيق الأمن والاستقرار".

وتم خلال اللقاء التطرق إلى خطورة المرحلة والخطوات المطلوبة والإجراءات التي يجب تنفيذها بشكل فوري لحماية المشروع الوطني وحماية شعبنا من الدمار والابادة.

وأكد الحضور أهمية اللقاء ومسيرة الغد، موجهين الدعوة لجميع مكونات شعبنا للمشاركة الفاعلة والتواجد حماية لمستقبل قضيتنا والأجيال القادمة".

MENAFN23122024000205011050ID1109023550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث