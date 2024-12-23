MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يحتاج مرضى الضغط المرتفع إلى اتباع نظام غذائي متوازن، تجنبًا لأي مضاعفات صحية على المدى البعيد.



أفضل وجبة عشاء لمرضى ضغط الدم المرتفع

يعتبر الكفير حليب مخمر كريمي صالح للشرب وله طعم لاذع قليلاً وقوام يشبه مخفوق الحليب، وهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروبيوتيك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم ودعم الصحة العامة.

يعتبر الكفير غني بالبروبيوتيك، حيث يمكن للأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ، مثل الكفير، تحسين الهضم وموازنة بكتيريا الأمعاء ودعم صحة المناعة والدماغ ، بالإضافة إلى أن تأثر بشكل إيجابي على صحة القلب من خلال المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

تشير الأبحاث إلى أن بعض سلالات البروبيوتيك الموجودة في الكفير يمكن أن ترتبط بالكوليسترول، مما يغير من امتصاصه ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. 2 كما تشير الأدلة أيضًا إلى أن اختلال توازن بكتيريا الأمعاء قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأفراد.

كما وجدت دراسة صغيرة شملت أشخاصًا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي أن أولئك الذين شربوا الكفير شهدوا انخفاضًا في ضغط الدم، وانخفاضًا بنسبة السكر في الدم أثناء الصيام وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) مع زيادة في الكوليسترول الجيد (HDL).



ووجدت دراسة أخرى أجريت على أفراد يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن أولئك الذين شربوا كوبًا واحدًا من الكفير يوميًا لمدة 28 يومًا شهدوا انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم الانقباضي.

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