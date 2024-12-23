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الجيش الإسرائيلي يعثر على حطام مروحية سقطت في سوريا قبل 50 عاما

12/23/2024 7:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش عثر على حطام مروحية إسرائيلية سقطت خلال حرب أكتوبر 1973 في منطقة جبل الشيخ السورية.


وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الحطام تم اكتشافه الأسبوع الماضي من قبل جنود إسرائيليين وتم نقله إلى إسرائيل، فيما تقوم القوات الجوية والوحدة 669 بالبحث عن الأغراض الشخصية لإعادتها لعائلات الجنود الذين قتلوا في الحادث.


المروحية، من طراز "تسرافا"، تحطمت في 27 أبريل 1974 أثناء قيامها بمهمة لإجلاء جنود من لواء المظليين 202 التابع للجيش الإسرائيلي.


وقد أدى الحادث يومها إلى مقتل ستة من أفراد الطاقم، وتم انتشال جثثهم في ذلك الوقت.

RT

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