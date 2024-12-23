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إصابة بسبب انفجار طنجرة ضغط في إربد

12/23/2024 7:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أصيب شخص ، اليوم الاثنين؛ إثر انفجار قدر الضغط (طنجرة الضغط) في إحدى عربات بيع الفول في إربد.


وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ، ان قدر الضغط في عربة لبيع الفول انفجر اثناء تواجد العربة امام احد المجمعات التجارية بمنطقة الوسط التجاري بإربد ، ما أدى الى إصابة شخص ، حيث اسعف الى مستشفى الأميرة بسمه وحالته العامة متوسطة .

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