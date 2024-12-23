إصابة بسبب انفجار طنجرة ضغط في إربد

إصابة بسبب انفجار طنجرة ضغط في إربد
التاريخ
12/23/2024 7:12:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أصيب شخص ، اليوم الاثنين؛ إثر انفجار قدر الضغط (طنجرة الضغط) في إحدى عربات بيع الفول في إربد.
وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ، ان قدر الضغط في عربة لبيع الفول انفجر اثناء تواجد العربة امام احد المجمعات التجارية بمنطقة الوسط التجاري بإربد ، ما أدى الى إصابة شخص ، حيث اسعف الى مستشفى الأميرة بسمه وحالته العامة متوسطة .
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