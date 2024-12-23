إصابة بسبب انفجار طنجرة ضغط في إربد

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ، ان قدر الضغط في عربة لبيع الفول انفجر اثناء تواجد العربة امام احد المجمعات التجارية بمنطقة الوسط التجاري بإربد ، ما أدى الى إصابة شخص ، حيث اسعف الى الأميرة بسمه وحالته العامة متوسطة .

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