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المحافظة الجنوبية تنظم حملة توعوية مشتركة للتأكد من استيفاء المحال التجارية في البر لاشتراطات السلامة والصحة

12/23/2024 7:11:09 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت المحافظة الجنوبية بالتعاون مع وزارة الصحة وبلدية المنطقة الجنوبية، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية، حملة توعوية بالمنطقة التجارية بالقرب من شجرة الحياة، للتأكد من مدى استيفاء المحال التجارية بالمنطقة للاشتراطات الصحية، الى جانب التأكد من تضمين المحال لمعايير الأمن والسلامة وذلك بدعم ومتابعة من سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بهدف تحقيق موسم بر آمن وناجح،
وخلال الزيارة، أكد فريق العمل المشترك عن مواصلة العمل على حملات التوعية المطلوبة اسبوعياً على مدار موسم البر، من أجل توفير كل مقومات النجاح للموسم وضمان الحفاظ على صحة وسلامة مرتادي البر.
الجدير بالذكر أن تلك الجهود تصب في تعزيز الشراكة المجتمعية، والتي من شأنها دعم المبادرات الأمنية والمجتمعية، والتعاون مع كافة الجهات في العديد من الحملات والبرامج المشتركة مع المحافظة الجنوبية من خلال احتضان العديد من المبادرات الأمنية والتوعوية، وترسيخ مبدأ الأمن والسلامة طوال موسم البر، مشيراً إلى دور المحافظة في التواصل مع المخيمين ومرتادي البر لتلقي ملاحظاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم

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