المحافظة الجنوبية تنظم حملة توعوية مشتركة للتأكد من استيفاء المحال التجارية في البر لاشتراطات السلامة والصحة

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت المحافظة الجنوبية بالتعاون مع وزارة الصحة وبلدية المنطقة الجنوبية، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية، حملة توعوية بالمنطقة التجارية بالقرب من شجرة الحياة، للتأكد من مدى استيفاء المحال التجارية بالمنطقة للاشتراطات الصحية، الى جانب التأكد من تضمين المحال لمعايير الأمن والسلامة وذلك بدعم ومتابعة من سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بهدف تحقيق موسم بر آمن وناجح،
وخلال الزيارة، أكد فريق العمل المشترك عن مواصلة العمل على حملات التوعية المطلوبة اسبوعياً على مدار موسم البر، من أجل توفير كل مقومات النجاح للموسم وضمان الحفاظ على صحة وسلامة مرتادي البر.
الجدير بالذكر أن تلك الجهود تصب في تعزيز الشراكة المجتمعية، والتي من شأنها دعم المبادرات الأمنية والمجتمعية، والتعاون مع كافة الجهات في العديد من الحملات والبرامج المشتركة مع المحافظة الجنوبية من خلال احتضان العديد من المبادرات الأمنية والتوعوية، وترسيخ مبدأ الأمن والسلامة طوال موسم البر، مشيراً إلى دور المحافظة في التواصل مع المخيمين ومرتادي البر لتلقي ملاحظاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم
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