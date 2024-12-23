احتلال إسرائيل لحوض اليرموك وسد الوحدة تهديدات للأمن المائي في الأردن

MENAFN - Amman Net) تُعد السيطرة الإسرائيلية على مجرى نهر اليرموك وسد الوحدة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نفوذها في المنطقة، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. هذه السيطرة تمنح إسرائيل القدرة على التحكم في أحد أهم مصادر المياه في سوريا، مما يتيح لها التأثير بشكل مباشر على الموارد المائية في كل من سوريا والأردن.

السيطرة الإسرائيلية شملت مدينة البعث وخان أرنبة وقطنا، بالإضافة إلى الجانب السوري من جبل الشيخ، مما يمنحها موقعًا استراتيجيًا يطل على دمشق.

السيطرة الإسرائيلية على الموارد المائية في سوريا

تُعتبر منطقة حوض اليرموك من المناطق الجغرافية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوب سوريا. يمتد الحوض كجزء من وادي نهر اليرموك، الذي يُعد من أكبر روافد نهر الأردن. هذه المنطقة ليست مجرد ممر جغرافي، بل تُعد نقطة تقاطع مهمة لمصالح مائية وزراعية وأمنية في المنطقة، مما يجعلها محل نزاع دائم بين الأطراف المتنافسة، خاصة مع محاولات السيطرة الإسرائيلية المتكررة على أجزاء منها.

تأثير السيطرة الإسرائيلية على الأردن



تُعد سيطرة إسرائيل على حوض اليرموك وسد الوحدة ذات تأثيرات عميقة على الأمن المائي في الأردن، الذي يعاني بالفعل من ندرة مزمنة في المياه. هذه السيطرة تمنح إسرائيل القدرة على التحكم في تدفق المياه إلى الأردن، مما يزيد من تعقيد الأزمة المائية في البلاد. الأردن يعتمد بشكل كبير على مياه نهر اليرموك لتلبية احتياجاته من مياه الشرب والزراعة، وأي تغيير في تدفق هذه المياه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد..

الأبعاد السياسية والاقتصادية



تُعتبر السيطرة على الموارد المائية جزءًا من استراتيجية إسرائيلية أوسع لتعزيز نفوذها في المنطقة. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تغيرات سياسية كبيرة، مع انهيار نظام الأسد وتزايد التوترات الإقليمية. السيطرة على المياه تمنح إسرائيل ورقة ضغط قوية يمكن استخدامها في المفاوضات السياسية والاقتصادية مع الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن وسوريا.

تهديداً للأمن المائي للأردن

يقول الدكتور منذر حدادين، وزير المياه الأردني السابق، إن وصول الجيش الإسرائيلي إلى "سد الوحدة"، المشترك بين الأردن وسوريا، لا يشكل تهديداً للأمن المائي للأردن.

وأكد الدكتور حدادين، أن الخطر الحقيقي الذي يهدد المنطقة يأتي من التوسع الإسرائيلي الحالي في الاتجاهات كافة، ومنها احتلال الأراضي السورية، مشدداً على أنه لا يجوز السكوت مطلقاً عن هذه الانتهاكات الإسرائيلية، التي وصفها بـ"السرطان الذي يجب اجتثاثه".



وكان المرصد السوري الذي يوثق الأحداث في سوريا قد أكد في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية دخلت قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية-الأردنية، وتمركزت في مواقع استراتيجية بعد تحذير السكان بتسليم السلاح في المنطقة.



ويقع سد الوحدة على نهر اليرموك، الذي يشكل الحدود الأردنية السورية، شمال الأردن.وتم البدء في تنفيذ السد عام 2003، وبدأ التخزين في بحيرة السد عام 2006، ويعمل على تأمين الأردن بـ 30 مليون متر مكعب من المياه لأغراض الزراعة، و50 مليون متر مكعب للاستعمالات المحلية في العاصمة عمان.



وقال الدكتور حدادين في التفاصيل، إن الجيش الإسرائيلي موجود على الضفة الأخرى من نهر اليرموك منذ احتلال الجولان السورية، ولم يهدد هذا الوجود الأمن المائي للأردن، مؤكداً أن الأردن بموجب اتفاقية السلام المبرمة مع إسرائيل، ضمن حصته من مياه نهر اليرموك.



وأوضح أن الخطر الذي يهدد البلدان العربية بشكل عام، وليس مواردها المائية فقط، هو التوسع الإسرائيلي الذي ينفذ حالياً في العديد من البلدان العربية، مشبهاً الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي العربية بالسرطان الذي يجب مواجهته بكل حزم وعدم السكوت عنه.



وفيما يتعلق بعلاقات التعاون بين الأردن والنظام الجديد في سوريا في موضوع المياه، قال حدادين إنه لا يمكن الحكم على طبيعة هذه العلاقات في الوقت الراهن، وذلك إلى حين اتضاح توجهات النظام الجديد في دمشق.



يُشار إلى أن التوغلات الإسرائيلية الحالية في الأراضي السورية المحاذية للحدود الأردنية، والتي وصلت إلى سد الوحدة في الجانب السوري، قد أثارت المخاوف من تهديد هذه التحركات الأمنية للأمن المائي للأردن، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة للسد بالنسبة للأردن، حيث يشكل شريان الحياة بالنسبة للأردنيين.