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مصطفى يبحث مع وزير خارجية قبرص جهود وقف العدوان على قطاع غزة وتعزيز الإغاثة

12/23/2024 6:09:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، مع وزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس، آخر المستجدات وجهود وقف العدوان على شعبنا وتعزيز الجهود الاغاثية والإنسانية في قطاع غزة.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، بحضور وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ورئيس مكتب تمثيل قبرص لدى فلسطين ديميتريس آسوس، جهود الإغاثة في قطاع غزة، والخطط الحكومية للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان، بدءا من العمل الإغاثي والإنساني واستعادة الخدمات الأساسية وتوحيد عمل المؤسسات تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل في كافة الأراضي الفلسطينية، بالإضافة الى التدخلات الحكومية وبرنامج الإصلاح المؤسسي الذي يتم تنفيذه.

وجدد مصطفى أهمية دعم المجتمع الدولي للأونروا، والتي لا يمكن استبدالها، او الاستغناء عنها حتى حل قضية اللاجئين ونيل حقوقهم، لدورها الإنساني والإغاثي الهام ومساندتها للحكومة في تقديم الخدمات واحتياجات أبناء شعبنا.

وطالب رئيس الوزراء بالضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات من أموال المقاصة.

وثمن مصطفى الدعم الإغاثي والإنساني القبرصي المقدم لأبناء شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة الى دعمها الاخير لإنشاء مبنى مجلس قروي عين قينيا ومركز صحي في القرية، وجرى افتتاحه صباح اليوم بحضور وزير الخارجية القبرصي.

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