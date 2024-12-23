مصطفى يبحث مع وزير خارجية قبرص جهود وقف العدوان على قطاع غزة وتعزيز الإغاثة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحث رئيس الوزراء وزير
الخارجية محمد مصطفى، مع وزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس، آخر المستجدات وجهود وقف العدوان على شعبنا وتعزيز الجهود الاغاثية والإنسانية في قطاع غزة.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، بحضور وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ورئيس مكتب تمثيل قبرص لدى فلسطين ديميتريس آسوس، جهود الإغاثة في قطاع غزة، والخطط الحكومية للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان، بدءا من العمل الإغاثي والإنساني واستعادة الخدمات الأساسية وتوحيد عمل المؤسسات تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل في كافة الأراضي الفلسطينية، بالإضافة الى التدخلات الحكومية وبرنامج الإصلاح المؤسسي الذي يتم تنفيذه.
وجدد مصطفى أهمية دعم المجتمع الدولي للأونروا، والتي لا يمكن استبدالها، او الاستغناء عنها حتى حل قضية اللاجئين ونيل حقوقهم، لدورها الإنساني والإغاثي الهام ومساندتها للحكومة في تقديم الخدمات واحتياجات أبناء شعبنا.
وطالب رئيس الوزراء بالضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات من أموال المقاصة.
وثمن مصطفى الدعم الإغاثي والإنساني القبرصي المقدم لأبناء شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة الى دعمها الاخير لإنشاء مبنى مجلس قروي عين قينيا ومركز صحي في القرية، وجرى افتتاحه صباح اليوم بحضور وزير الخارجية القبرصي.
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