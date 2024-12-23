احتلت Bitget المرتبة الثالثة بين أفضل بورصات العملات المشفرة لتداول العقود الآجلة في تقرير نوفمبر

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- B2Press Online PR Service) فيكتوريا، سيشل – شاركت Bitget ، وهي شركة رائدة في مجال تداول العملات المشفرة وتكنولوجيا Web3، تقرير الشفافية الشهري الذي يسلط الضوء على الأداء القوي للنظام البيئي في نوفمبر 2024. وشهد سوق العملات المشفرة زيادة حادة، حيث تجاوز سعر البيتكوين 106,000 دولار. وفي شركة Bitget، تم تكرار هذا الاتجاه القياسي، حيث ارتفع رمز Bitget (BGB) من حوالي 1.44 دولار إلى 1.70 دولار، مما يمثل زيادة بنحو 18٪. كان هذا الاتجاه التصاعدي مدفوعًا بالتوسع العالمي لشركة Bitget والنمو الكبير في أحجام التداول ومشاركة المستخدمين وأمان المنصة، وخاصة تحقيق المركز الثالث عالميًا في تداول العقود الآجلة العالمية.
احتفظت شركة Bitget بأكثر من 45 مليون مستخدم بحجم تداول يومي بلغ 10 مليارات دولار، بينما ارتفع حجم تداول العقود الآجلة USDT-M داخليًا من 7 مليارات دولار إلى 16 مليار دولار، وتضاعف حجم التداول الفوري اليومي ليصل إلى 400 مليون دولار خارجيًا. يدعم صندوق الحماية الخاص بها، الذي نما بشكل مثير للإعجاب من أكثر من 400 مليون دولار إلى أكثر من 600 مليون دولار، الأمان القوي وثقة المستخدمين في المنصة.
في شهر نوفمبر، شهدت أفضل الرموز المميزة أداءً على منصة Bitget نموًا مذهلاً، بقيادة UNICE بنسبة 2666.71%. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج 13 رمزًا مميزًا على Poolx، كما ظهرت 5 رموز مميزة من بينها أيضًا في قوائم ما قبل السوق، مما يدل على الاهتمام القوي والتعريف المزدوج لهذه الأصول.
استضافت Bitget فعالية "Pitch n' Slay" في بانكوك. وفي إطار برنامج Bitget Blockchain4Her، قدمت المسابقة التعريف ورأس المال والتوجيه لرائدات الأعمال في مجال البلوكشين وعرضت فرصة لتأمين ما يصل إلى 100,000 دولار أمريكي في التمويل من Foresight Ventures. أظهرت Pitch n' Slay قوة التعاون في إنشاء مسارات شاملة للنساء في البلوكشين بما يتماشى مع التزام Bitget بتعزيز نظام بيئي متنوع ومزدهر للبلوكشين.
أطلقت Bitget خدمة التحويل البنكي VND في فيتنام. وهي تتيح للمستخدمين إيداع VND عبر VietQR وسحب الأموال عبر التحويلات البنكية لشراء العملات المشفرة الشهيرة مثل BTC وETH وUSDT وSOL وBGB من خلال ميزة تحويل الأموال النقدية في Bitget.
قدمت محفظة Bitget مجموعة أدوات شاملة لتداول عملات الميم، تتيح للمستخدمين اكتشاف الرموز ذات الإمكانيات العالية، وتحليل البيانات المهمة، والتداول بسلاسة عبر شبكات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت برنامج Refer2Earn، الذي يشجع نمو المستخدمين من خلال الدخل السلبي، وبرنامج دعم تطبيق Telegram Mini-App بقيمة 20 مليون دولار لتمكين المطورين ودفع الابتكار في نظام Telegram البيئي.
يُظهِر الأداء القوي لشركة Bitget أنها تتألق مرة أخرى كأفضل اللاعبين العالميين في صناعة التشفير. ستواصل الشركة التركيز على الابتكار وإشراك المستخدمين وتوسيع السوق في قطاع التشفير سريع التطور، والعمل بشكل مستمر على ربط CeFi وDeFi، وتوسيع الوصول إلى التمويل اللامركزي.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على التقرير الشهري هنا.
نبذة عن Bitget
تأسست بيتجيت Bitget في عام 2018، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3. وتخدم بورصة Bitget أكثر من 45 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة ومنطقة، وهي ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أذكى من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى، كما توفر إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى سعر البيتكوين وسعر الإيثيريوم، وأسعار العملات المشفرة الأخرى. إن Bitget Wallet، التي كانت تُعرف سابقًا باسم BitKeep، هي محفظة عالمية متعددة السلاسل تقدم مجموعة شاملة من حلول وتقنيات Web3، بما في ذلك وظائف المحفظة، وتبادل الرموز، وسوق NFT، ومتصفح التطبيقات اللامركزية (DApp)، وغيرها.
تأتي منصة Bitget في طليعة المؤسسات التي تشجع على الإقبال على تداول العملات المشفرة من خلال الشراكات الاستراتيجية، مثل دورها كشريك العملات المشفرة الرسمي لأفضل دوري كرة قدم في العالم، الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا)، في سوق شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كونها شريكًا عالميًا للرياضيين الوطنيين الأتراك بوسي توسون تشاووش أوغلو (بطل العالم في المصارعة) وساميت جوموش (الحائز على الميدالية الذهبية في الملاكمة) وإلكين أيدين (لاعب المنتخب الوطني لكرة الطائرة)، لإلهام المجتمع العالمي لاحتضان مستقبل العملات المشفرة.
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