وزارة التربية العراقية تتعاون مع شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي لتعزيز النظام التعليمي

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) بغداد، العراق – كانون الأول 2024 – أعلنت سامسونج
إلكترونيكس المشرق العربي مؤخراً عن تعاونها مع وزارة التربية العراقية بهدف تعزيز فرص التعاون في مجال التحول الرقمي في التعليم وتمكين الشباب.
وجاء هذا التعاون من خلال نموذج أولي قدمه خبراء شركة سامسونج إلكترونيكس في مقر الوزارة، بحضور الأستاذ الدكتور محمد ضايع العزاوي وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية، والسيد حسين صبري اللامي وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ورئيس شركة سامسونج إلكترونيكس في العراقالسيد سانج مين كيم.
حيث أظهر النموذج الأولي إمكانيات منتجات وحلول سامسونج للتعليم الذكي، بما في ذلك اللوحات الإلكترونية التفاعلية، وأجهزة جالاكسي تاب، ومنصة "Knox Manage"، وكيف يمكن لهذه الحلول أن تسهم في رقمنة المسيرة التعليمية لطلاب العراق.
وأعرب الأستاذ الدكتور محمد ضايع العزاوي وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية، عن تقديره لهذا التعاون بين الوزارة وسامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، مشيراً إلى أن "هذا التعاون يمثل خطوة هامة ضمن رؤية الوزارة الاستراتيجية الهادفة إلى رقمنة المناهج الوطنية العراقية"، مؤكداً على أهمية العمل جنباً إلى جنب مع سامسونج لخلق تجارب تعليمية تفاعلية للطلاب في العراق.
من جانبه، صرح السيد سانج مين كيم، رئيس سامسونج إلكترونيكس في العراق، عن فخره بهذا التعاون، مؤكداً على أنه يشكل ركناً أساسياً في الابتكار في مجال التعليم في العراق. وأضاف: "إن تعاوننا مع وزارة التربية يعكس التزامنا المشترك بتطوير حلول ذكية تُمكن التعلم في أي مكان، وتمكين الأجيال القادمة في مجال التكنولوجيا، مما سيسهم في إفادة مجتمعاتنا".
هذا وتشمل مجالات التعاون أيضاً تبادل الخبرات وتقديم منتجات وحلول توفر حلاً شاملاً حقيقياً للتعليم الذكي. كما ستركز الجهود المشتركة على تطوير برامج تدريبية مصممة خصيصاً لصقل مهارات الكوادر التعليمية التابعة للوزارة والعاملين المعنيين.
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