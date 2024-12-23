حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله

MENAFN - Khaberni) خبرني - في إطار الجهود الحكومية لحماية الموارد المائية وضمان استخدامها العادل والمستدام، نفذت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، حملة أمنية لإزالة التعديات على قناة الملك عبد الله في منطقة دير علا.

وأوضحت سلطة وادي الأردن أن الحملة، التي شاركت فيها كوادر مديرية اعتداءات شمال البحر الميت وإدارة الأغوار الشمالية والوسطى، تمت بمساندة قوة أمنية من الإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية شرطة غرب البلقاء، بالإضافة إلى وحدات من قوات الدرك والأمن الوقائي.

وأسفرت الحملة عن إزالة (6) اعتداءات لاستخدام المياه بشكل غير قانوني من القناة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للموارد المائية الحيوية.

وأكدت السلطة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من الاعتداءات على المياه، وحماية الحقوق المائية وضمان توزيعها العادل بين المواطنين والمزارعين. وشددت على أن حملات إزالة التعديات ستستمر خلال الفترة المقبلة دون تهاون، لضمان استدامة الموارد المائية وتوفيرها بطرق قانونية ومنظمة.

ودعت السلطة الجميع إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام المياه، مؤكدة أن حماية هذه الموارد مسؤولية وطنية مشتركة، تسهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.