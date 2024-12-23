العمل: قاعدة بيانات شاملة لسوق العمل في 2025

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف وزير
العمل، خالد البكار، أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات عامة تتعلق بسوق العمل، تتوفر لديها المعلومات كافة المتعلقة بهذا السوق.
وقال البكار خلال جلسة مجلس النواب، الاثنين، للرد على 14 سؤالا نيابيا، أن قاعدة البيانات ستحتوي على فرص العمل المستحدثة، وحجم العمالة، والعمالة النشطة، والقوة الاقتصادية للعمالة، أو بالاختصاصات، بدءا من المتدربين وصولا إلى أصحاب المهن، مرورا بحملة الدبلوم المتوسط، ثم مرحلة البكالوريوس، وصولا إلى ما بعد الجامعة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من برنامج سوق العمل في نهاية كانون الثاني المقبل، على أن يتم الانتهاء من قاعدة البيانات خلال عام 2025، وستكون متاحة ومعلنة للجميع.
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