العمل: قاعدة بيانات شاملة لسوق العمل في 2025

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف العمل، خالد البكار، أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات عامة تتعلق بسوق العمل، تتوفر لديها المعلومات كافة المتعلقة بهذا السوق.

وقال البكار خلال جلسة مجلس النواب، الاثنين، للرد على 14 سؤالا نيابيا، أن قاعدة البيانات ستحتوي على فرص العمل المستحدثة، وحجم العمالة، والعمالة النشطة، والقوة الاقتصادية للعمالة، أو بالاختصاصات، بدءا من المتدربين وصولا إلى أصحاب المهن، مرورا بحملة الدبلوم المتوسط، ثم مرحلة البكالوريوس، وصولا إلى ما بعد الجامعة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من برنامج سوق العمل في نهاية كانون الثاني المقبل، على أن يتم الانتهاء من قاعدة البيانات خلال عام 2025، وستكون متاحة ومعلنة للجميع.