وزير الخارجية وأمين عام مجلس التعاون يستعرضان الاستحقاقات المقبلة ضمن المنظومة الخليجية وآخر المستجدات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- التقى وزير
الخارجية عبدالله اليحيا بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي صباح اليوم الاثنين في ديوان عام وزارة الخارجية.
وقالت (الخارجية) في بيان صحفي إنه تمت خلال اللقاء مناقشة أطر تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط واستعراض الاستحقاقات المقبلة في إطار المنظومة الخليجية وبحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. (النهاية)
ن م ع / ت م
MENAFN23122024000071011013ID1109023081
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.