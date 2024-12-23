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وزير الخارجية وأمين عام مجلس التعاون يستعرضان الاستحقاقات المقبلة ضمن المنظومة الخليجية وآخر المستجدات

12/23/2024 4:37:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 12 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي صباح اليوم الاثنين في ديوان عام وزارة الخارجية.
وقالت (الخارجية) في بيان صحفي إنه تمت خلال اللقاء مناقشة أطر تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط واستعراض الاستحقاقات المقبلة في إطار المنظومة الخليجية وبحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. (النهاية)

ن م ع / ت م




MENAFN23122024000071011013ID1109023081

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