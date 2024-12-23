سيؤول: كوريا الشمالية تستعد لتزويد روسيا بقوات ومعدات عسكرية إضافية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 23 - 12 (كونا) -- قال الجيش في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين إن الجارة الشمالية تستعد لتزويد روسيا بقوات ومعدات عسكرية إضافية بما في ذلك "المسيرات الانتحارية" لدعم موسكو في الحرب الجارية مع أوكرانيا.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن رئاسة هيئة الأركان المشتركة في سيؤول القول "إن تقييما شاملا لمعلومات استخباراتية متعددة يظهر أن كوريا الشمالية تستعد لتغيير قواتها بالتناوب أو نشر المزيد من القوات في روسيا وهي تزودها حاليا بقاذفات صواريخ
عيار 240 ملم ومدفعية ذاتية الدفع عيار 170 ملم".
وأضافت الهيئة أن "هناك أيضا بعض العلامات على تحرك الشمال لتصنيع وتوريد المسيرات الانتحارية" مشيرة إلى أنه جرى الكشف عن تلك المسيرات لأول مرة خلال تفتيش ميداني أجراه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون في نوفمبر الماضي.
وأشارت (يونهاب) إلى أن هذا التقييم يأتي في وقت يعتقد فيه أن "كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود للقتال لصالح روسيا في حربها مع أوكرانيا مع تقديرات تشير إلى وصول عدد الضحايا بينهم إلى نحو 1100 فرد وفقا للاستخبارات الكورية الجنوبية".
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الشهر الماضي أن كيم جونغ - أون شهد اختبارا لأنواع مختلفة من "المسيرات الانتحارية" ودعا إلى "الإنتاج الكامل" للأسلحة التي أصبحت مهمة بشكل متزايد في الحرب الحديثة بسبب فعاليتها من حيث التكلفة. (النهاية)
م ك / م ع ع
MENAFN23122024000071011013ID1109023080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.