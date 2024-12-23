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سيؤول: كوريا الشمالية تستعد لتزويد روسيا بقوات ومعدات عسكرية إضافية

12/23/2024 4:37:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 23 - 12 (كونا) -- قال الجيش في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين إن الجارة الشمالية تستعد لتزويد روسيا بقوات ومعدات عسكرية إضافية بما في ذلك "المسيرات الانتحارية" لدعم موسكو في الحرب الجارية مع أوكرانيا.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن رئاسة هيئة الأركان المشتركة في سيؤول القول "إن تقييما شاملا لمعلومات استخباراتية متعددة يظهر أن كوريا الشمالية تستعد لتغيير قواتها بالتناوب أو نشر المزيد من القوات في روسيا وهي تزودها حاليا بقاذفات صواريخ عيار 240 ملم ومدفعية ذاتية الدفع عيار 170 ملم".
وأضافت الهيئة أن "هناك أيضا بعض العلامات على تحرك الشمال لتصنيع وتوريد المسيرات الانتحارية" مشيرة إلى أنه جرى الكشف عن تلك المسيرات لأول مرة خلال تفتيش ميداني أجراه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون في نوفمبر الماضي.
وأشارت (يونهاب) إلى أن هذا التقييم يأتي في وقت يعتقد فيه أن "كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود للقتال لصالح روسيا في حربها مع أوكرانيا مع تقديرات تشير إلى وصول عدد الضحايا بينهم إلى نحو 1100 فرد وفقا للاستخبارات الكورية الجنوبية".
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الشهر الماضي أن كيم جونغ - أون شهد اختبارا لأنواع مختلفة من "المسيرات الانتحارية" ودعا إلى "الإنتاج الكامل" للأسلحة التي أصبحت مهمة بشكل متزايد في الحرب الحديثة بسبب فعاليتها من حيث التكلفة. (النهاية)

م ك / م ع ع




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