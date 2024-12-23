اليابان وكوريا الجنوبية تؤكدان أهمية التنسيق بينهما في السياسات تجاه بيونغ يانغ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 23 - 12 (كونا) -- أكدت اليابان وكوريا الجنوبية مجددا اليوم الإثنين أهمية التنسيق الوثيق بينهما وتعاونهما في الإطار الثلاثي مع الولايات المتحدة بما يشمل السياسات تجاه كوريا الشمالية "حتى في مواجهة مواقف معقدة مختلفة".
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير
الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا مع نظيره الكوري الجنوبي جو تيه - يول استعرض خلالها الأخير التطورات في بلاده.
وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا خلال الاتصال على أن تواصل حكومتا بلديهما "الاتصالات الوثيقة" وأكدا المضي قدما في الاستعدادات لبرامج التبادل والمبادرات الأخرى بينهما في إطار الذكرى الستين لتطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية العام المقبل.
من جانبها ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان منفصل أن جو تيه - يول أكد خلال محادثاته الهاتفية مع تاكيشي إيوايا التزام سيؤول بتعزيز علاقاتها مع طوكيو رغم الاضطرابات السياسية الناجمة عن قضية عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول.
وتأتي هذه المحادثات بعد أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية في ال14 من الشهر الجاري لصالح مقترح بعزل الرئيس يون سيوك - يول بسبب محاولته "الفاشلة" لفرض الأحكام العرفية فيما تنتظر الأوساط السياسية قرار المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله من منصبه أو تعيده إلى منصبه. (النهاية)
م ك / م ع ع
MENAFN23122024000071011013ID1109023079
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