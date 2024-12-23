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اليابان وكوريا الجنوبية تؤكدان أهمية التنسيق بينهما في السياسات تجاه بيونغ يانغ

12/23/2024 4:37:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 23 - 12 (كونا) -- أكدت اليابان وكوريا الجنوبية مجددا اليوم الإثنين أهمية التنسيق الوثيق بينهما وتعاونهما في الإطار الثلاثي مع الولايات المتحدة بما يشمل السياسات تجاه كوريا الشمالية "حتى في مواجهة مواقف معقدة مختلفة".
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا مع نظيره الكوري الجنوبي جو تيه - يول استعرض خلالها الأخير التطورات في بلاده.
وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا خلال الاتصال على أن تواصل حكومتا بلديهما "الاتصالات الوثيقة" وأكدا المضي قدما في الاستعدادات لبرامج التبادل والمبادرات الأخرى بينهما في إطار الذكرى الستين لتطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية العام المقبل.
من جانبها ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان منفصل أن جو تيه - يول أكد خلال محادثاته الهاتفية مع تاكيشي إيوايا التزام سيؤول بتعزيز علاقاتها مع طوكيو رغم الاضطرابات السياسية الناجمة عن قضية عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول.
وتأتي هذه المحادثات بعد أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية في ال14 من الشهر الجاري لصالح مقترح بعزل الرئيس يون سيوك - يول بسبب محاولته "الفاشلة" لفرض الأحكام العرفية فيما تنتظر الأوساط السياسية قرار المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله من منصبه أو تعيده إلى منصبه. (النهاية)

م ك / م ع ع




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