(آيا صوفيا).. مثال حي على تلاقي الثقافات والتغيرات التاريخية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من حسين بهبهاني
(تحقيق مصور) إسطنبول - 23 - 12 (كونا) -- يحتل مبنى (آيا صوفيا) في (إسطنبول) مكانة كبيرة بصفته أحد أهم المعالم التاريخية والثقافية حول العالم إذ يجسد منذ إنشائه في القرن السادس الميلادي تاريخا طويلا شاهدا على تحولات ثقافية ودينية من كنيسة إلى مسجد ثم إلى متحف قبل أن يعود مرة أخرى مسجدا تؤدى فيه صلاة الجماعة.
وبدأ بناء (آيا صوفيا) في عام 532 للميلاد بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول وانتهى تشييده عام 537 ليصبح أكبر كاتدرائية في العالم لمدة تسعة قرون.
وبعد الفتح العثماني للقسطنطينية في عام 1453 على يد السلطان محمد الثاني (الفاتح) أضيفت إلى (آيا صوفيا) العناصر المعمارية الإسلامية مثل المآذن والزخارف والمحاريب والمنبر ما حول المبنى من تحفة معمارية بيزنطية إلى مسجد ومكان عبادة للمسلمين واستمر على هذا النحو إلى عهد رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك حيث شهد عام 1935 تحويل هذه التحفة المعمارية إلى متحف لأغراض الحفاظ على التراث.
وفي عام 2020 قضت المحكمة العليا في تركيا بإلغاء قرار تحويل (آيا صوفيا) إلى متحف ليعود المبنى مجددا مسجدا ويجرى تنظيمه لاستقبال المصلين. (النهاية) ح ع ا ب / م ع ع
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