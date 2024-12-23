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(آيا صوفيا).. مثال حي على تلاقي الثقافات والتغيرات التاريخية

12/23/2024 4:37:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من حسين بهبهاني

(تحقيق مصور) إسطنبول - 23 - 12 (كونا) -- يحتل مبنى (آيا صوفيا) في (إسطنبول) مكانة كبيرة بصفته أحد أهم المعالم التاريخية والثقافية حول العالم إذ يجسد منذ إنشائه في القرن السادس الميلادي تاريخا طويلا شاهدا على تحولات ثقافية ودينية من كنيسة إلى مسجد ثم إلى متحف قبل أن يعود مرة أخرى مسجدا تؤدى فيه صلاة الجماعة.
وبدأ بناء (آيا صوفيا) في عام 532 للميلاد بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول وانتهى تشييده عام 537 ليصبح أكبر كاتدرائية في العالم لمدة تسعة قرون.
وبعد الفتح العثماني للقسطنطينية في عام 1453 على يد السلطان محمد الثاني (الفاتح) أضيفت إلى (آيا صوفيا) العناصر المعمارية الإسلامية مثل المآذن والزخارف والمحاريب والمنبر ما حول المبنى من تحفة معمارية بيزنطية إلى مسجد ومكان عبادة للمسلمين واستمر على هذا النحو إلى عهد رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك حيث شهد عام 1935 تحويل هذه التحفة المعمارية إلى متحف لأغراض الحفاظ على التراث.
وفي عام 2020 قضت المحكمة العليا في تركيا بإلغاء قرار تحويل (آيا صوفيا) إلى متحف ليعود المبنى مجددا مسجدا ويجرى تنظيمه لاستقبال المصلين. (النهاية) ح ع ا ب / م ع ع

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