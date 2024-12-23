Monday, 23 December 2024 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس ديوان الخدمة المدنية: برنامج (مستقبل العمل في الحكومة) منصة لتبادل الخبرات

12/23/2024 4:37:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 12 (كونا) -- أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان أهمية برنامج (مستقبل العمل في الحكومة لدول الخليج العربية) - الذي انطلقت مرحلته الثالثة في الكويت اليوم الاثنين - باعتباره منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات الخاصة بمستقبل العمل.
وقال الربيعان في الكلمة الافتتاحية ألقاها نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي إن البرنامج يتماشى مع القرارات الوزارية والتوجيهات الاستراتيجية لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي بشأن التنمية البشرية.
وأضاف أن فعالية البرنامج في الكويت الذي يستمر ثلاثة أيام وكونه منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات يعنى أيضا ببحث السبل التي تمكننا من بناء حكومات أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على التكيف مع مستقبل العمل.
وأعرب عن الأمل أن تشكل مخرجات البرنامج دافعا قويا لتحقيق التطلعات وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وأن تكون ورش عمل (المكون الحضوري الثالث) ضمن البرنامج مثمرة وتسهم في وضع الحلول المناسبة لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
من جانبه قال مدير برنامج (مستقبل العمل في الحكومة لدول الخليج العربية) سليمان المحروقي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الافتتاح إن هذا التعاون يأتي لتنفيذ إحدى الركائز الأساسية للبرنامج وهو (المكون الحضوري الثالث) الذي تستضيفه الكويت ومدته ثلاثة أيام وتم قبله المكون الأول في سلطنة عمان واستمر ثلاثة أيام والمكون الثاني في البحرين واستمر يومين.
وأوضح المحروقي أن (الأكاديمية السلطانية للإدراة) في سلطنة عمان تولت تصميم البرنامج المتكامل المذكور آنفا ومدته الإجمالية ثلاثة أشهر بهدف تزويد القيادات الحكومية الوسطى بالمعارف والمهارات والمفاهيم والأدوات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف على أرض الواقع وبدأ هذا البرنامج في سبتمبر الماضي وينتهي في الكويت بعد غد الأربعاء.
وأضاف أن المكون الحضوري الثالث المقام في الكويت سيشهد تبادل الخبرات بين المشاركين من دول الخليج العربية وتسليط الضوء على قيادة التغيير وبناء ثقافة البيئة الصحية وكيفية تبادل وجهات النضر والقيادة الفعالة للفرق.
وذكر أن البرنامج يكسب المشاركين الجاهزية لقيادة التغيير وتمكين مؤسساتهم من التكيف والازدهار في الاقتصاد الرقمي والكفاءة في إدارة وقيادة الفرق وتمكينهم في العمل ووضع حلول مناسبة لكل المعوقات لتمكين الإدارة الوسطى من تحقيق أهدافها والازدهار في العمل. (النهاية)

ز ه ر / ح ع




MENAFN23122024000071011013ID1109023077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث