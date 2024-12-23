رئيس ديوان الخدمة المدنية: برنامج (مستقبل العمل في الحكومة) منصة لتبادل الخبرات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان أهمية برنامج (مستقبل العمل في الحكومة لدول الخليج العربية) - الذي انطلقت مرحلته الثالثة في الكويت اليوم الاثنين - باعتباره منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات الخاصة بمستقبل العمل.
وقال الربيعان في الكلمة الافتتاحية ألقاها نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي إن البرنامج يتماشى مع القرارات الوزارية والتوجيهات الاستراتيجية لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي بشأن التنمية البشرية.
وأضاف أن فعالية البرنامج في الكويت الذي يستمر ثلاثة أيام وكونه منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات يعنى أيضا ببحث السبل التي تمكننا من بناء حكومات أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على التكيف مع مستقبل العمل.
وأعرب عن الأمل أن تشكل مخرجات البرنامج دافعا قويا لتحقيق التطلعات وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وأن تكون ورش عمل (المكون الحضوري الثالث) ضمن البرنامج مثمرة وتسهم في وضع الحلول المناسبة لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
من جانبه قال مدير برنامج (مستقبل العمل في الحكومة لدول الخليج العربية) سليمان المحروقي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الافتتاح إن هذا التعاون يأتي لتنفيذ إحدى الركائز الأساسية للبرنامج وهو (المكون الحضوري الثالث) الذي تستضيفه الكويت ومدته ثلاثة أيام وتم قبله المكون الأول في سلطنة عمان واستمر ثلاثة أيام والمكون الثاني في البحرين واستمر يومين.
وأوضح المحروقي أن (الأكاديمية السلطانية للإدراة) في سلطنة عمان تولت تصميم البرنامج المتكامل المذكور آنفا ومدته الإجمالية ثلاثة أشهر بهدف تزويد القيادات الحكومية الوسطى بالمعارف والمهارات والمفاهيم والأدوات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف على أرض الواقع وبدأ هذا البرنامج في سبتمبر الماضي وينتهي في الكويت بعد غد الأربعاء.
وأضاف أن المكون الحضوري الثالث المقام في الكويت سيشهد تبادل الخبرات بين المشاركين من دول الخليج العربية وتسليط الضوء على قيادة التغيير وبناء ثقافة البيئة الصحية وكيفية تبادل وجهات النضر والقيادة الفعالة للفرق.
وذكر أن البرنامج يكسب المشاركين الجاهزية لقيادة التغيير وتمكين مؤسساتهم من التكيف والازدهار في الاقتصاد الرقمي والكفاءة في إدارة وقيادة الفرق وتمكينهم في العمل ووضع حلول مناسبة لكل المعوقات لتمكين الإدارة الوسطى من تحقيق أهدافها والازدهار في العمل. (النهاية)
ز ه ر / ح ع
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