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وزارة العدل تطلق خدمة تسديد مديونيات موظفيها السابقين عبر تطبيق (سهل)

12/23/2024 4:37:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين إطلاق خدمة (تسديد مديونيات موظفي وزارة العدل السابقين) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وذكرت (العدل) في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن الخدمة تتيح لموظفي الوزارة السابقين الاطلاع على المديونيات المستحقة عليهم وتسديد جزء أو كامل المبلغ علما أن الخدمة موجودة ضمن (خدمات الدفع الإلكتروني) التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق (سهل).
وأضافت أن ذلك يأتي حرصا منها على الحفاظ على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة من خلال آلية واضحة وسهلة تمكن موظفي الوزارة السابقين من معرفة المستحقات المترتبة عليهم وإمكانية سدادها بسهولة دون أن يترتب على ذلك أي إجراءات.
وأكدت أنها مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق (سهل) للتسهيل على جمهور المتعاملين. (النهاية)

ض د




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