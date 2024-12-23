وزارة العدل تطلق خدمة تسديد مديونيات موظفيها السابقين عبر تطبيق (سهل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين إطلاق خدمة (تسديد مديونيات موظفي وزارة العدل السابقين) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وذكرت (العدل) في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي
(إكس) أن الخدمة تتيح لموظفي الوزارة السابقين الاطلاع على المديونيات المستحقة عليهم وتسديد جزء أو كامل المبلغ علما أن الخدمة موجودة ضمن (خدمات الدفع الإلكتروني) التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق (سهل).
وأضافت أن ذلك يأتي حرصا منها على الحفاظ على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة من خلال آلية واضحة وسهلة تمكن موظفي الوزارة السابقين من معرفة المستحقات المترتبة عليهم وإمكانية سدادها بسهولة دون أن يترتب على ذلك أي إجراءات.
وأكدت أنها مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق (سهل) للتسهيل على جمهور المتعاملين. (النهاية)
ض د
MENAFN23122024000071011013ID1109023076
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.