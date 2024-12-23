مدربا المنتخبين العماني والقطري يؤكدان صعوبة مباراتهما غدا وحرصهما على تحقيق الفوز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- قال مدرب المنتخب العماني لكرة القدم
رشيد جابر اليوم الاثنين إن منتخبه سيخوض غدا مباراة
صعبة أمام شقيقه القطري في بطولة الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) "فالمباراة ستشكل فارقا وتحتاج تركيزا من اللاعبين وحضورا ذهنيا من أجل الفوز".
وأضاف جابر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء منتخبي عمان وقطر أن لقاء الغد "مهم جدا" بعد تعادل منتخبه أمام شقيقه المنتخب الكويتي وتعادل المنافسين في المجموعة ذاتها بالجولة الأولى "لذا فإن كسب النقاط الثلاث سوف يريح الفريق ويعني قطع خطوة كبيرة نحو التأهل".
ولفت إلى ضرورة حسم الصعود خصوصا ما يعني أن يكون منتخبه حاضرا وجيدا ويلعب الجولة الأخيرة في المجموعة بكل أريحية ولا بد من الفوز مشيرا إلى أنه يعرف جيدا المنتخب القطري بطل آسيا وأنه يملك عناصر جيدة "لكن منافسات كاس الخليج مختلفة".
وذكر أنه يعمل على إعداد وتجهيز اللاعبين المتاحين أما بالنسبة للاعبين الغائبين كصلاح اليحيائي "فهو لاعب مهم وقد أصيب في آخر مباراة بالدوري وهو في التشكيلة ونعمل على أن يكون حاضرا في المباراة".
وبين جابر أن "الثلث الهجومي" يحتاج ذكاء من اللاعب وقراءة المنطقة التي تعتبر أصعب منطقة في الملعب وتتطلب هدوءا أكثر وحسن قرار من اللاعبين للتسجيل.
من جانبه قال لاعب المنتخب العماني عبدالله فواز في المؤتمر إن فريقه طوى صفحه مباراة الكويت وإن الحظوظ جميعها متساوية مؤكدا أن فريقه حاضر ذهنيا وسيظفر بالفوز وسط عزم اللاعبين على تحقيق النصر واستعدادهم الجيدا للقاء.
من جهته قال مدرب المنتخب القطري الإسباني لويس غارسيا إن جميع فرق المجموعة قد تعادلت في الجولة الأولى ويجب أن يظهر الفريق بشكل جيد مضيفا أن اللاعبين جاهزون للقاء الغد "وسوف يقاتلون للفوز في مباراة صعبة أمام عمان".
وأوضح غارسيا أن التعادل الذي حصل طبيعي في كرة القدم وهم عملوا على عملية استشفاء اللاعبين بالرغم من ضيق الوقت بين المباريات مبينا أن عملية خلق التوازن مهمة في التشكيلة وسوف يكون اللاعبون مستعدين للفريق العماني الذي يلعب الهجمة المرتدة بشكل جيد.
وأفاد بأن المباراة الافتتاحية كانت صعبة أمام فريق صعب كالإمارات ونعمل بشكل جاد وكل مباراة مختلفة مشيرا إلى أنه يتم إعداد اللاعبين لبقية المباريات ونحاول تقديم الأفضل والتركيز على الفريق ولدينا روح الفريق.
وأكد وجوب منح الفرصة للاعبين الشباب وإيجاد لاعبين جدد من أجل الاستحقاقات المستقبلية من خلال اعطاء وقت ومساحة للاعبين جدد وشباب.
بدوره قال لاعب المنتخب القطري أحمد فتحي إن مباراة الغد ضد منتخب عمان صعبة لكن فريقه جاهز للقاء مشيرا إلى أنه بعد تعادل كل الفرق في المجموعة فقد أصبحت حظوظ الجميع متساوية. (النهاية)
م ي م
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