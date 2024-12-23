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مدربا المنتخبين العماني والقطري يؤكدان صعوبة مباراتهما غدا وحرصهما على تحقيق الفوز

12/23/2024 4:37:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 12 (كونا) -- قال مدرب المنتخب العماني لكرة القدم رشيد جابر اليوم الاثنين إن منتخبه سيخوض غدا مباراة صعبة أمام شقيقه القطري في بطولة الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) "فالمباراة ستشكل فارقا وتحتاج تركيزا من اللاعبين وحضورا ذهنيا من أجل الفوز".
وأضاف جابر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء منتخبي عمان وقطر أن لقاء الغد "مهم جدا" بعد تعادل منتخبه أمام شقيقه المنتخب الكويتي وتعادل المنافسين في المجموعة ذاتها بالجولة الأولى "لذا فإن كسب النقاط الثلاث سوف يريح الفريق ويعني قطع خطوة كبيرة نحو التأهل".
ولفت إلى ضرورة حسم الصعود خصوصا ما يعني أن يكون منتخبه حاضرا وجيدا ويلعب الجولة الأخيرة في المجموعة بكل أريحية ولا بد من الفوز مشيرا إلى أنه يعرف جيدا المنتخب القطري بطل آسيا وأنه يملك عناصر جيدة "لكن منافسات كاس الخليج مختلفة".
وذكر أنه يعمل على إعداد وتجهيز اللاعبين المتاحين أما بالنسبة للاعبين الغائبين كصلاح اليحيائي "فهو لاعب مهم وقد أصيب في آخر مباراة بالدوري وهو في التشكيلة ونعمل على أن يكون حاضرا في المباراة".
وبين جابر أن "الثلث الهجومي" يحتاج ذكاء من اللاعب وقراءة المنطقة التي تعتبر أصعب منطقة في الملعب وتتطلب هدوءا أكثر وحسن قرار من اللاعبين للتسجيل.
من جانبه قال لاعب المنتخب العماني عبدالله فواز في المؤتمر إن فريقه طوى صفحه مباراة الكويت وإن الحظوظ جميعها متساوية مؤكدا أن فريقه حاضر ذهنيا وسيظفر بالفوز وسط عزم اللاعبين على تحقيق النصر واستعدادهم الجيدا للقاء.
من جهته قال مدرب المنتخب القطري الإسباني لويس غارسيا إن جميع فرق المجموعة قد تعادلت في الجولة الأولى ويجب أن يظهر الفريق بشكل جيد مضيفا أن اللاعبين جاهزون للقاء الغد "وسوف يقاتلون للفوز في مباراة صعبة أمام عمان".
وأوضح غارسيا أن التعادل الذي حصل طبيعي في كرة القدم وهم عملوا على عملية استشفاء اللاعبين بالرغم من ضيق الوقت بين المباريات مبينا أن عملية خلق التوازن مهمة في التشكيلة وسوف يكون اللاعبون مستعدين للفريق العماني الذي يلعب الهجمة المرتدة بشكل جيد.
وأفاد بأن المباراة الافتتاحية كانت صعبة أمام فريق صعب كالإمارات ونعمل بشكل جاد وكل مباراة مختلفة مشيرا إلى أنه يتم إعداد اللاعبين لبقية المباريات ونحاول تقديم الأفضل والتركيز على الفريق ولدينا روح الفريق.
وأكد وجوب منح الفرصة للاعبين الشباب وإيجاد لاعبين جدد من أجل الاستحقاقات المستقبلية من خلال اعطاء وقت ومساحة للاعبين جدد وشباب.
بدوره قال لاعب المنتخب القطري أحمد فتحي إن مباراة الغد ضد منتخب عمان صعبة لكن فريقه جاهز للقاء مشيرا إلى أنه بعد تعادل كل الفرق في المجموعة فقد أصبحت حظوظ الجميع متساوية. (النهاية)

م ي م




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