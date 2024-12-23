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وزيرا التجارة الكويتي والعماني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية المستدامة

12/23/2024 4:37:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 12 (كونا) -- أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل ونظيره العماني قيس اليوسف أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين على نحو يعزز التنمية المستدامة فيهما.
وقال الوزير العجيل في كلمته خلال انطلاق المنتدى والمعرض الاقتصادي الكويتي - العماني الذي انطلق في الكويت اليوم الاثنين "إننا حريصون على أن تنسجم جهود الوزارة والجهات الحكومية مع الرغبة السامية بتعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأضاف أن التوجيهات السامية تؤكد ضرورة توحيد السياسات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال بين دول مجلس التعاون.
وتابع أن "اجتماعنا (في المنتدى) يعتبر ترجمة لهذه التوجيهات السامية بقصد تحقيق الرخاء والرفعة لدول وشعوب الخليج العربي لافتا إلى أن العلاقات بين دولة الكويت وسلطة عمان قديمة ومتأصلة الجذور ويظهر ذلك جليا في التعاون الذي ساد بينهما خلال فترة التجارة البحرية التي ازدهرت في الماضي".
وذكر أن سلطنة عمان تمثل محطة مهمة في رحلة السفن الكويتية المتجهة إلى شبه القارة الهندية وغيرها من البلدان ومن هذه النقطة انطلقت ونشأت علاقات تجارية تاريخية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.
وبين أن العلاقات والأواصر بين الشعبين الكويتي والعماني تتجاوز العلاقات التجارية بل تمتد إلى ما هو أعمق بكثير من ذلك مضيفا "فالماثل أمامكم درس في المدارس العمانية ابان أحداث غزو النظام العراقي البائد لدولة الكويت عام 1990 حينها احتضنتنا قلوب العمانيين ومنازلهم لتكون بلدنا الثاني بعد الكويت".
وأفاد الوزير العجيل بأنه "مع نشأة مجلس التعاون الخليجي وتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس في 11 نوفمبر 1981 تعززت العلاقات الاقتصادية وتأسست قواعد منظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين امتدت إلى يومنا هذا".
بدوره أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس اليوسف في كلمته إن دولة الكويت تعتبر شريكا استراتيجيا لسلطنة عمان لافتا إلى العزم على توطيد العلاقات الاقتصادية وفق توجيهات القادة وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في البلدين.
وأعرب اليوسف عن "التطلع في هذا المنتدى - الذي يستتمر أربعة أيام - للتركيز على فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شراكات استراتيجية بين الشركات ورجال الأعمال".
وأضاف أن المنتدى يهدف إلى الاطلاع على تطورات مجال التصدير والتعريف بالبيئة الاستثمارية وتعزيز التعاون في الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي والسياحي واللوجستي وقطاع الأمن الغذائي.
وأشار إلى أهمية العمل على التكاملية بين البلدين لتحقيق أهداف (رؤية عمان 2040) ورؤية (كويت جديدة 2035) خصوصا في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار آملا أن يتم تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين "وأن تحظى المنتجات العمانية بفرص وأولوية في دخول السوق الكويتي والعكس".
وذكر "هذا اللقاء يشكل فرصة ليؤدي القطاع الخاص دوره المنشود "ونؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كل الإمكانات المطلوبة" مشيرا إلى جهود الحكومة العمانية وبالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل رحلة المستثمر من خلال (صالة استثمر في عمان) التي وجدت لتقدم أفضل التجارب للمستثمرين.
وقال اليوسف إن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يعتبر أكبر مشروع استثماري مشترك بين عمان والكويت آملا التوسع في تنمية العمل المشترك بين البلدين الشقيقين وفق تطلعات وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.
وعقب افتتاح المنتدى تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة (معاون) العمانية وشركة (الخدمات العامة) الكويتية بهدف تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بين القطاعين الخاصين في دولة الكويت وسلطنة عمان بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولتين.
وعلى هامش المؤتمر افتتح الوزيران المعرض المصاحب للمنتدى الذي تشارك فيه 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها 50 مؤسسة عمانية تمثل قطاعات الأغذية والصناعات الحرفية والتقنية وغيرها.
ويتضمن المنتدى ثلاث جلسات حوارية رئيسية تناقش موضوعات الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد والتطوير العقاري والفنادق الفاخرة والأمن الغذائي إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال من البلدين سعيا لإقامة شراكات استراتيجية وتحقيق التكامل في إطار (رؤية عمان 2040) ورؤية (كويت جديدة 2035).
ويهدف (المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي) إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شراكات استراتيجية بين الشركات في البلدين إضافة إلى الاطلاع على تطورات مجال التصدير والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لتوسيع مجالات التعاون والاستثمار المتبادل. (النهاية)

ع ع م / ه ث




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