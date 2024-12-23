بنك البحرين والكويت يواصل دعمه لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 11:28

أكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المالية والإدارية لبرنامج للمنح الدراسية العالمية على دور البرنامج في تمكين الشباب البحريني وتطوير مسارهم التعليمي، من خلال تقديم فرص تعليمية نوعية تساهم في إعداد جيل متميز قادر على قيادة المستقبل، مشيرًا إلى ما يحظى به البرنامج من متابعةٍ واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك لدى تسلم معاليه الدعم المقدم من مجموعة بنك البحرين والكويت الذي قدمه السيد ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك في إطار مواصلة المجموعة دورها الاجتماعي بالاهتمام بالطاقات الشبابية، ودعمها لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية كراعٍ في الفئة البلاتينية.

وأشاد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بدور الجهات الراعية للبرنامج في المساهمة في تعزيز مخرجات البرنامج وتحقيق أهدافه المنشودة، بما يسهم في توفير أفضل الفرص التعليمية لأبناء الوطن من الطلبة المتفوقين وإعدادهم على مستوى عالمي لمتطلبات سوق العمل ليصبحوا شركاء في مسيرة التنمية والبناء.

من جانبه، قال ياسر الشريفي: "نشيد برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصه المتواصل على دعم البرامج التعليمية والتدريبية بالمملكة، التي تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات الشباب البحريني.. لقد كان التعليم ومازال محط اهتمام بالغ وأولوية من قبل بنك البحرين والكويت، ونحن فخورون بمواصلة تقديم الرعاية لهذه المبادرات المتميزة".