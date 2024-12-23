Monday, 23 December 2024 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطبيق تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن على المستشفيات والفنادق بداية 2025

12/23/2024 4:35:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الاثنين، أن قوانين الطاقة التي تم إقرارها مؤخرا تدعم وتشجع استخدام الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنها تخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأوضح الخرابشة أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار ((مستقبل أفضل)) وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية وتنويع مصادر الطاقة.

وأضاف أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن التي تم إقرارها تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15% في أوقات الذروة، مما يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة ويساعد على التوسع في استخدامها، مؤكدا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، موضحا أن الوزارة تعمل على وضع الخطط الاستراتيجية لرفع معدل الاستهلاك خلال فترات الذروة.

وأشار إلى أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تنفيذها على القطاع الصناعي المتوسط اعتبارا من 1 تموز من العام الحالي ، وأنها ستُطبق أيضا على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل.

و أكد الخرابشة أن الأردن بدأ في التحول الطاقي بشكل مبكر ويُعد من الدول الرائدة في المنطقة، موضحا أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف للوصول إلى 31% من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50% في المستقبل القريب.

وأشار الخرابشة إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتم التشاور مع الخبراء والاطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد، لافتا النظر إلى أبرز التعديلات في إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب، مما يعزز من استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطاقة، الاثنين، في جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة بعنوان“قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي”.

وجمعت الجلسة نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، برئاسة الوزير الخرابشة، وتهدف الفعالية إلى فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أكثر استدامة.-(المملكة)

MENAFN23122024000072011014ID1109023039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث