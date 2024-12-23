طقس لطيف اليوم وبارد نسبيا غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الاثنين، باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى غربية.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية واجزاء من السهول، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية واجزاء من البادية والسهول.
ويبقى الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا و تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية معتدلة.
وتنخفض الخميس، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ولطيفا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعةتنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 7 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 4، وفي مناطق البادية 19 - 4, وفي مناطق السهول 17 - 6،وفي الأغوار الشمالية 23 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 10 درجة مئوية.-(بترا)
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